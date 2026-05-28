Vaguada seguirá provocando aguaceros sobre el territorio dominicano pese a su debilitamiento gradual

Un motorista transporta a su pasajero que se resguarda de la lluvia con una sombrilla. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

La vaguada en los niveles altos de la atmósfera comenzará a debilitarse de manera gradual, sin embargo, sus efectos seguirán incidiendo en las condiciones del tiempo en el país, en combinación con el viento del este/sureste.

De acuerdo con el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), durante las horas de la mañana de este jueves se registrarán algunos aguaceros dispersos sobre el litoral caribeño y la región noreste.

Para la tarde, el organismo prevé aguaceros localmente moderados y tronadas aisladas en provincias de las regiones noreste, sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Entre las demarcaciones con mayor probabilidad de lluvias figuran Santo Domingo, San Cristóbal, Barahona, Samaná, Hato Mayor, Monte Plata, El Seibo, Duarte, Sánchez Ramírez, La Altagracia, La Romana, María Trinidad Sánchez, Dajabón y Santiago Rodríguez.

El Indomet indicó que las temperaturas continuarán calurosas en el país, por lo que recomendó a la población ingerir suficientes líquidos, utilizar ropa ligera y de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol y permanecer en lugares frescos y ventilados.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 22 °C y 24 °C, mientras que las máximas estarán entre 30 °C y 32 °C.

¿Qué se espera para el viernes y el sábado?

Para este viernes, comenzará a ingresar una masa de aire con menor contenido de humedad y partículas de polvo del Sahara, lo que favorecerá condiciones mayormente soleadas, calurosas y con escasas lluvias en gran parte del país.

No obstante, una débil vaguada y los efectos del calentamiento diurno podrían provocar durante la tarde algunos aguaceros dispersos, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento hacia localidades del noroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

En tanto, para el sábado el organismo prevé que una atmósfera con poca humedad y moderadas concentraciones de polvo del Sahara, generen un ambiente brumoso y de escasas precipitaciones sobre el territorio nacional.

Solo se esperan chubascos aislados con posibles tronadas en sectores del noroeste, la zona fronteriza y la Cordillera Central.