Polvo del Sahara llegará desde este viernes al país

El polvo del Sahara reduce las precipitaciones y favorece un ambiente más seco y caluroso. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que nuevas partículas de polvo del Sahara comenzarán a llegar al territorio dominicano a partir de la noche del viernes, provocando un incremento de las temperaturas, menos lluvias y posibles afecciones alérgicas en la población.

El meteorólogo, Christopher Florian, explicó a Diario Libre que inicialmente las concentraciones serán ligeras, pero aumentarán progresivamente durante el fin de semana y la próxima semana.

"Se espera que estas partículas comiencen a incrementar durante la semana, especialmente a partir del miércoles, o sea, ya pasará de concentraciones de ligeras, a moderadas, a altas concentraciones de estas partículas", indicó.

El especialista señaló que este fenómeno reduce las precipitaciones debido a que limita la formación de nubes y favorece un ambiente más seco y caluroso.

Recomendaciones

Asimismo, advirtió que la presencia del polvo sahariano puede generar procesos alérgicos, especialmente en personas con afecciones respiratorias.

Florian explicó que estas partículas suelen disminuir cuando llegan ondas tropicales o masas de aire húmedas, las cuales desplazan el polvo y generan mayor nubosidad.

Sin embargo, precisó que durante toda la temporada ciclónica, que inicia oficialmente el próximo 1 de junio, las concentraciones de polvo del Sahara podrían mantenerse de manera recurrente hasta el final de la temporada.

Ante esta situación, recomendó a la población utilizar mascarillas, evitar la exposición prolongada al sol, ingerir suficientes líquidos y usar ropa ligera.

También exhortó a las personas alérgicas a consultar a sus médicos para recibir orientación sobre medicamentos preventivos y tratamientos adecuados.