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Polvo del Sahara
Polvo del Sahara

Polvo del Sahara llegará desde este viernes al país

La presencia del polvo sahariano puede generar procesos alérgicos

Recomiendan a la población utilizar mascarillas, evitar la exposición prolongada al sol, ingerir suficientes líquidos y usar ropa ligera

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    Polvo del Sahara llegará desde este viernes al país
    El polvo del Sahara reduce las precipitaciones y favorece un ambiente más seco y caluroso. (FUENTE EXTERNA)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que nuevas partículas de polvo del Sahara comenzarán a llegar al territorio dominicano a partir de la noche del viernes, provocando un incremento de las temperaturas, menos lluvias y posibles afecciones alérgicas en la población.

    El meteorólogo, Christopher Florian, explicó a Diario Libre que inicialmente las concentraciones serán ligeras, pero aumentarán progresivamente durante el fin de semana y la próxima semana.

    "Se espera que estas partículas comiencen a incrementar durante la semana, especialmente a partir del miércoles, o sea, ya pasará de concentraciones de ligeras, a moderadas, a altas concentraciones de estas partículas", indicó. 

    El especialista señaló que este fenómeno reduce las precipitaciones debido a que limita la formación de nubes y favorece un ambiente más seco y caluroso.

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    Asimismo, advirtió que la presencia del polvo sahariano puede generar procesos alérgicos, especialmente en personas con afecciones respiratorias.

    Florian explicó que estas partículas suelen disminuir cuando llegan ondas tropicales o masas de aire húmedas, las cuales desplazan el polvo y generan mayor nubosidad.

    Sin embargo, precisó que durante toda la temporada ciclónica, que inicia oficialmente el próximo 1 de junio, las concentraciones de polvo del Sahara podrían mantenerse de manera recurrente hasta el final de la temporada.

    • Ante esta situación, recomendó a la población utilizar mascarillas, evitar la exposición prolongada al sol, ingerir suficientes líquidos y usar ropa ligera.

    También exhortó a las personas alérgicas a consultar a sus médicos para recibir orientación sobre medicamentos preventivos y tratamientos adecuados.

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