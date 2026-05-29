Ambiente brumoso y calor este viernes: polvo del Sahara seguirá incidiendo sobre el país

Cielo grisáceo y ambiente brumoso por la incidencia del polvo del Sahara en el país. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para la mañana de este viernes continuará la incidencia de polvo del Sahara en el territorio nacional durante las próximas 24 a 72 horas, lo que mantendrá un ambiente caluroso y un cielo de aspecto grisáceo en gran parte del país.

Además, provocará un ambiente brumoso y reducción de la visibilidad en ocasiones.

En su informe del tiempo, el organismo indicó que las temperaturas seguirán calurosas, por lo que recomendó a la población ingerir suficientes líquidos , utilizar ropa ligera y de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol y permanecer en lugares frescos y ventilados.

Asimismo, exhortó a las personas sensibles al polvo a seguir las recomendaciones de salud y considerar limitar las actividades al aire libre.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 22 °C y 24 °C, mientras que las máximas estarán entre 30 °C y 32 °C.

Chubascos dispersos

De acuerdo con el Indomet, el arrastre del viento del este/sureste, combinado con la incidencia de una vaguada, provocará algunos chubascos dispersos durante la mañana, principalmente sobre localidades del Caribe y el nordeste.

Para la tarde, el Indomet prevé incrementos nubosos acompañados de aguaceros locales, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento sobre la Cordillera Central, el suroeste, el valle del Cibao, el nordeste y la zona fronteriza. En el sureste, las precipitaciones serán menos frecuentes o casi nulas.

Asimismo, indicó que una onda tropical se desplaza al sur del mar Caribe, con escaso efecto sobre el territorio nacional.

Pronóstico para el fin de semana

Para este sábado, el sistema anticiclónico y las partículas de polvo del Sahara mantendrán un cielo opaco y grisáceo, lo que pudiera provocar lluvias escasas en la mayoría de las provincias durante las horas matutinas.

No obstante, en la tarde se prevén algunos chubascos aislados, posibles tronadas y ráfagas de viento hacia sectores del noroeste, la zona fronteriza y la Cordillera Central, debido a los efectos locales y a la incidencia de una débil vaguada. El ambiente continuará caluroso por el viento del sureste.

Para el domingo, las condiciones seguirán dominadas por un cielo opaco y grisáceo, acompañado de sensación térmica calurosa en gran parte del país durante las horas matutinas.

Durante la tarde, se esperan algunos chubascos aislados o pasajeros, con baja probabilidad de tronadas y ráfagas de viento hacia localidades del noroeste, la zona fronteriza y la Cordillera Central, debido a los efectos locales y la incidencia de una débil vaguada.