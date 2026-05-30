Pocas lluvias y calor dominarán el tiempo este sábado; alertan sobre la llegada de polvo del Sahara

Las altas temperaturas marcarán las condiciones del tiempo en el país. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este sábado que las condiciones del tiempo sobre el territorio nacional continuarán dominadas por un sistema de alta presión, lo que mantendrá limitado el contenido de humedad e incidirá en que el cielo permanezca mayormente despejado y soleado en gran parte del país.

De acuerdo con el organismo, durante las horas matutinas podrían registrarse chubascos ampliamente aislados en algunas localidades de la costa sur. Sin embargo, indicó que, en la tarde, la incidencia de la radiación solar y el calentamiento diurno contribuirán al desarrollo de aguaceros aislados y posibles tronadas en algunas demarcaciones del interior.

Estas condiciones podrían afectar principalmente a las provincias La Vega, Hato Mayor, Santiago, Independencia, Santiago Rodríguez y Bahoruco.

Aumento de las temperaturas

El organismo meteorológico también advirtió que las temperaturas continuarán bastante calurosas en todo el país, con máximas que oscilarán entre los 30 y 32 grados Celsius.

Por esta razón, exhortó a la ciudadanía a mantenerse hidratada, utilizar ropa ligera de colores claros y evitar la exposición prolongada a los rayos solares.

Asimismo, alertó que una nube de polvo del Sahara comenzará a incidir sobre el territorio nacional, durante las próximas 24 a 72 horas, lo que provocará un ambiente más seco, cielo brumoso y una reducción de la visibilidad en distintas zonas del país.

Ante esta situación, el Indomet recomendó a la población, especialmente a las personas con problemas respiratorios, alergias o sensibilidad al polvo, tomar las precauciones necesarias y seguir las orientaciones de las autoridades sanitarias.