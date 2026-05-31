Polvo del Sahara y sistema anticiclónico mantendrán el ambiente caluroso este domingo

El Distrito Nacional este 31 de mayo del 2026. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

Las partículas de polvo del Sahara y la incidencia de un sistema de alta presión (circulación anticiclónica) continuarán dominando las condiciones meteorológicas en gran parte del territorio nacional, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

De acuerdo con el organismo, para este domingo se espera un cielo mayormente soleado y grisáceo, con aspecto opaco, debido a la presencia de polvo sahariano. Solo se prevén algunos chubascos aislados en provincias como La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Monseñor Nouel y Santiago Rodríguez, producto del arrastre del viento y los efectos del calentamiento diurno.

El Indomet señaló que las condiciones serán favorables para realizar actividades al aire libre, aunque las temperaturas continuarán calurosas. Ante esto, recomendó a la población ingerir suficientes líquidos, usar ropa ligera de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol y permanecer en lugares frescos y ventilados.

También exhortó a las personas sensibles al polvo a seguir las recomendaciones de salud. Las temperaturas mínimas estarán entre 22 y 24 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 30 y 32 °C.

Comienza la temporada ciclónica

El organismo recordó que este lunes 1 de junio se inicia la temporada ciclónica en la cuenca del Atlántico, el mar Caribe y el golfo de México.

En cuanto a las condiciones del tiempo para ese día, explicó que, tras el paso de una onda tropical al sur del territorio dominicano en aguas del mar Caribe, junto con la incidencia de una vaguada, se registrarán algunos aguaceros locales con tronadas aisladas durante las horas matutinas sobre Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia y Barahona, entre otras provincias.

En horas de la tarde, las lluvias se trasladarán hacia el Cibao, afectando provincias como La Vega, Santiago Rodríguez, Valverde, Santiago y Dajabón.

Para el resto del país se mantendrá un cielo soleado, poco nuboso y calimoso debido al sistema anticiclónico y al polvo del Sahara.

Pronóstico para el martes

El martes predominarán condiciones de buen tiempo por la circulación anticiclónica y el aumento de las partículas de polvo sahariano. Se espera un cielo soleado, grisáceo y con nubosidad aislada, mientras que las precipitaciones serán muy escasas.