Indomet anuncia inicio de la temporada ciclónica y prevé ambiente caluroso en el país

Ambiente marcado por la presencia de partículas de polvo del Sahara. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Una masa de aire con reducida humedad y la presencia de partículas de polvo del Sahara estarán influyendo en las condiciones meteorológicas del país, provocando pocas lluvias en gran parte del territorio nacional, informó este lunes el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

No obstante, el informe meteorológico señaló que una onda tropical ubicada al sur de Haití y una vaguada al noroeste de la isla generarán algunos chubascos durante la mañana sobre el litoral caribeño.

Después del mediodía, se prevén aguaceros aislados con tronadas distanciadas hacia zonas de la Cordillera Central, el noroeste y la zona fronteriza, especialmente en las provincias La Vega, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Valverde y Dajabón.

El organismo indicó que las temperaturas continuarán bastante calurosas debido a la época del año y a las concentraciones de polvo del Sahara.

En ese sentido, recomendó a la población ingerir suficientes líquidos, utilizar ropa ligera de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol y permanecer en lugares frescos y ventilados. Asimismo, exhortó a las personas sensibles a las partículas de polvo a seguir las recomendaciones de salud.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 24 °C y 26 °C, mientras que las máximas estarán entre los 31 °C y 33 °C.

Inicia la temporada ciclónica 2026

El Indomet informó que este lunes 1 de junio inicia oficialmente la temporada ciclónica 2026 para el Atlántico Norte, el mar Caribe y el Golfo de México, la cual se extenderá hasta el 30 de noviembre.

De acuerdo con las proyecciones del Dr. Philip Klotzbach y su grupo de expertos de la Universidad de Colorado, se espera una temporada ligeramente por debajo de lo normal, con unas 13 tormentas nombradas. De estas, seis podrían alcanzar la categoría de huracán, con vientos superiores a los 120 kilómetros por hora, y dos podrían convertirse en huracanes intensos de categoría 3, 4 o 5 en la escala Saffir-Simpso, frente a promedios históricos de 14, 7 y 3, respectivamente

El organismo instó a la ciudadanía a mantenerse preparada, independientemente del número de sistemas pronosticados.

Aumentará la concentración de polvo del Sahara

Para mañana martes, el sistema de alta presión y el incremento del contenido de polvo sahariano favorecerán condiciones mayormente soleadas y muy calurosas sobre el país.

El Indomet prevé que el viento cálido del sureste y los efectos orográficos locales generen chubascos ampliamente aislados hacia el litoral costero caribeño durante la madrugada y las primeras horas del día. Al final de la tarde podrían registrarse algunos chubascos distanciados con posibles tronadas sobre la Cordillera Central.

Para el miércoles, las condiciones meteorológicas permanecerán sin cambios significativos debido a la persistencia de una atmósfera con bajo contenido de humedad y presencia de polvo del Sahara, lo que mantendrá un ambiente soleado, muy caluroso y con escasas precipitaciones en gran parte del territorio nacional.