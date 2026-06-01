Polvo del Sahara mantendrá ambiente caluroso y cielo grisáceo durante gran parte de la semana

Fotografía de archivo que muestra la ciudad de Santo Domingo bajo la presencia de partículas de polvo del Sahara. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La presencia de partículas de polvo del Sahara continuará incidiendo sobre las condiciones atmosféricas de República Dominicana durante los próximos días, provocando temperaturas elevadas, escasas lluvias y un cielo con apariencia opaca y grisácea en gran parte del territorio nacional.

Así lo explicó David Chacón, auxiliar de pronósticos del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), al ser consultado por Diario Libre sobre las condiciones que predominarán en el país tras el inicio de la temporada ciclónica.

Chacón indicó que las temperaturas registradas este lunes en el Gran Santo Domingo se han mantenido elevadas, con mínimas entre 24 y 26 °C y máximas que han oscilado entre 31 y 33 grados.

"Es bastante elevada para una mínima", señaló el predictor, al explicar que la sensación térmica aumenta debido a la combinación de las altas temperaturas propias de la época y las concentraciones de polvo sahariano presentes en la atmósfera.

Escasas lluvias y alta presión

Las condiciones calurosas también se extienden al resto del territorio nacional. De acuerdo con el pronóstico del Indomet, provincias como Puerto Plata y Montecristi registrarán temperaturas máximas entre 32 y 34 °C, mientras que Peravia, Barahona, La Vega, Monseñor Nouel y La Altagracia alcanzarán valores de entre 31 y 33 grados.

En San Juan, San Pedro de Macorís, Azua y Samaná, las máximas oscilarán entre 30 y 32 °C.

La excepción se observa en las zonas montañosas, especialmente en Constanza, donde las temperaturas se mantendrán más frescas, con máximas de entre 25 y 27 °C y mínimas que podrían descender hasta los 14 grados.

No obstante, en gran parte del país persistirá la sensación de calor asociada al viento cálido del sureste y a la presencia de polvo del Sahara, que continuará afectando la calidad del aire y la visibilidad del cielo durante los próximos días.

El especialista indicó que para este martes las lluvias continuarán siendo limitadas debido a la influencia de un sistema de alta presión y al incremento de las partículas de polvo del Sahara.

"Para mañana martes, las lluvias seguirán siendo escasas, esto debido al sistema de alta presión, y que el aumento de la concentración del polvo de Sahara estará influenciando ambos sistemas en las condiciones del tiempo, generando aún temperaturas con sensación térmica más calurosas", explicó.

Según Chacón, para el miércoles persistirán las concentraciones de polvo sahariano, lo que mantendrá reducidas las posibilidades de precipitaciones sobre gran parte del territorio nacional.

"Eso quiere decir que las lluvias seguirán siendo muy mínimas y ya en lo que resta de la semana continuarán las temperaturas calurosas, lluvias bien escasas y el cielo opaco y grisáceo por partículas de polvo del Sahara", precisó.

Recomendaciones a la población

El auxiliar de pronósticos agregó que, aunque inicialmente se espera una mayor incidencia del fenómeno hasta el miércoles, las partículas continuarán afectando las condiciones atmosféricas más allá de esa fecha.

"Más allá del miércoles seguirán las partículas de polvo sahariano incidiendo sobre el país" David Chacón Auxiliar de Pronósticos del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet). “

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, utilizar ropa ligera, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a las personas con afecciones respiratorias o sensibilidad a las partículas suspendidas en el aire.