La temporada ciclónica 2026 será de menor actividad que en años anteriores

Imagen satelital del huracán Melissa, que azotó Jamaica, parte de Cuba y Haití en 2025. ( SHUTTERSTOCK )

La temporada ciclónica 2026 para el Atlántico Norte, el mar Caribe y el golfo de México empieza hoy y se extenderá hasta el 30 de noviembre, con una previsión de actividad ligeramente inferior al promedio histórico, de acuerdo con los principales pronósticos meteorológicos.

El meteorólogo Philip Klotzbach y su equipo de la Universidad Estatal de Colorado estiman que durante la temporada se formarán 13 tormentas tropicales con nombre, de las cuales seis podrían convertirse en huracanes y dos podrían alcanzar la categoría de huracanes intensos, es decir, de 3, 4 o 5 en la escala Saffir-Simpson.

Las proyecciones se sitúan por debajo de los promedios registrados entre 1991 y 2020, período en el que se observaron 14 tormentas tropicales, siete huracanes y tres huracanes mayores cada año.

Los especialistas atribuyen esta tendencia a condiciones atmosféricas menos favorables para la formación de ciclones tropicales en la cuenca atlántica. Sin embargo, enfatizan que el número de fenómenos previstos no debe interpretarse como una reducción del riesgo para los países de la región.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó ayer en una publicación que, independientemente del número de formaciones esperadas, la ciudadanía debe estar preparada, ya que solo uno de estos fenómenos puede generar una situación de desastre.

Lista de nombre

La lista oficial de nombres para los ciclones tropicales de 2026, establecida por la Organización Meteorológica Mundial, incluye a Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaías, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred.