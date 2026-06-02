Las altas temperaturas que se registran en República Dominicana impactan la vida cotidiana de cientos de ciudadanos, quienes recurren a distintas estrategias para sobrellevar el calor que, según afirman, se ha vuelto cada vez más difícil de soportar.

Durante un recorrido realizado por diferentes puntos de Santo Domingo, las expresiones más repetidas por los consultados fueron "está terrible", "inaguantable" e "insoportable", reflejando el malestar que generan las elevadas temperaturas registradas en los últimos días.

Ante esta situación, muchos ciudadanos han optado por buscar espacios abiertos para tomar aire fresco, especialmente en parques y áreas recreativas. Otros aseguran que se bañan con más frecuencia, consumen agua fría y utilizan ropa ligera para reducir la sensación de calor.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/02/whatsapp-image-2026-06-02-at-123510-pm-8efc5137.jpeg Doña Violeta Batista ha tenido que optar por salir de su apartamento a tomar aire en la acera del edificio donde vive. (DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/02/whatsapp-image-2026-06-02-at-123427-pm-d70b2f15.jpeg El señor Narcizo va a un parque a sentarse debajo de un árbol para mitigar el calor. (DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/02/whatsapp-image-2026-06-02-at-121506-pm-21dd8d65.jpeg Tienda que ahora vende abanicos. (DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/02/whatsapp-image-2026-06-02-at-121504-pm-de335275.jpeg Luis Manuel, técnico de electrodomésticos que asegura los arreglos y ventas de abanicos son bajas. (DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/02/whatsapp-image-2026-06-02-at-121505-pm-a6c15898.jpeg Alexander Ventura, un comerciante que dice se ha incrementado la venta de agua, jugos y refrescos por las altas temperaturas. (DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/02/whatsapp-image-2026-06-02-at-121505-pm-1-08a1ff08.jpeg Vendedor de jugos en la calle dice que a pesar del calor, las ventas no son muy elevadas. (DARE COLLADO) ‹ >

Estrategias para sobrellevar el calor

Las condiciones atmosféricas coinciden con el inicio de la temporada ciclónica y la presencia de polvo del Sahara sobre el territorio nacional, fenómenos que contribuyen a incrementar la sensación térmica y a generar un ambiente más seco y caluroso.

Las señoras Ángela y Violeta Batista dicen que el calor las está tratando "muy mal", por lo que han optado por salir de sus apartamentos con ropa ligera y sentarse en las aceras a coger un poco de fresco.

Asimismo, el señor Nacirzo, a quien el equipo de Diario Libre encontró sentado debajo de un árbol, expresó que no aguanta el calor durante el día y que, para mitigarlo, se baña en varias ocasiones, mientras que para dormir siempre prende su aire acondicionado.

Impacto en la oferta comercial

Sin embargo, el calor sí comienza a reflejarse en la oferta comercial de algunos negocios. En la avenida Duarte, establecimientos que tradicionalmente se dedican a la venta de ropa y accesorios han incorporado abanicos a sus inventarios para responder a la demanda de los consumidores que buscan opciones para mitigar las altas temperaturas.

En cuanto a la venta de bebidas refrescantes, las opiniones entre comerciantes son diversas. Un vendedor de agua, jugos y refrescos aseguró que sus ventas han aumentado en las últimas semanas debido al intenso calor.

"La venta de agua mayormente se ha incrementado bastante por la ola de calor que se nos está afectando ahora mismo. El agua y los jugos, todos los fríos, las cosas frías tienen mucha más demanda ahora", expresó el señor Alexander Ventura, comerciante de la avenida Duarte.

No obstante, otros comerciantes ambulantes dedicados a la venta de jugos afirman que la actividad comercial continúa lenta y que las altas temperaturas no se han traducido en mayores ingresos.

Recomendaciones de las autoridades

La presencia de polvo del Sahara sobre República Dominicana coincide con el período más cálido del año y con el inicio de la temporada ciclónica, provocando un aumento de las temperaturas y una reducción de las lluvias en gran parte del territorio nacional.

Este fenómeno atmosférico transporta partículas finas de polvo desde el desierto africano hacia el Caribe, generando cielos opacos y una sensación térmica más elevada.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud exhortó este martes a la población a adoptar medidas preventivas, especialmente a las personas con enfermedades respiratorias.

Las autoridades advierten que la concentración de partículas en el aire puede agravar afecciones como asma, alergias, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis pulmonar, neumonía y otros trastornos pulmonares, por lo que recomiendan mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol.

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las temperaturas máximas continúan oscilando entre los 30 y 34 grados Celsius en gran parte del país, mientras que en el Gran Santo Domingo las mínimas se han mantenido entre 24 y 26 grados.

La combinación del viento cálido del sureste y las concentraciones de polvo sahariano incrementa la sensación de calor, afectando las condiciones de confort de la población.

Los pronósticos indican que durante los próximos días persistirán las condiciones secas debido a la influencia de un sistema de alta presión y a la continuidad del polvo del Sahara sobre el territorio nacional.

Las autoridades recomiendan utilizar ropa ligera, consumir abundantes líquidos y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios, considerados los grupos más vulnerables ante este fenómeno.