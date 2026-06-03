El polvo del Sahara seguirá incidiendo sobre el país con ambiente caluroso

Las temperaturas continuarán elevadas, con máximas entre 31 y 33 °C y mínimas entre 24 y 26 °C. ( ARCHIVO/ JOLIVER BRITO )

Este miércoles la incidencia de partículas de polvo del Sahara continuará afectando el territorio nacional durante las próximas horas, provocando un cielo de aspecto opaco o grisáceo, temperaturas calurosas y una reducción en la calidad del aire, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Según el pronóstico, la presencia de este fenómeno limitará la formación de nubes de gran desarrollo, por lo que las lluvias serán escasas en la mayoría de las provincias. Sin embargo, durante la tarde podrían registrarse algunos chubascos locales con posibles tronadas aisladas en sectores del sureste, nordeste y la Cordillera Central.

Las autoridades advirtieron que el polvo sahariano puede afectar especialmente a las personas con alergias o enfermedades respiratorias, por lo que recomendaron tomar medidas preventivas para evitar complicaciones de salud.

Asimismo, indicaron que las temperaturas continuarán elevadas, con máximas entre 31 y 33 °C y mínimas entre 24 y 26 °C.

Ante estas condiciones, recomendaron ingerir suficientes líquidos, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, y utilizar ropa ligera de colores claros.

No obstante, se prevé una ligera disminución de la concentración de polvo durante la noche de este miércoles y la mañana del jueves, retornando a niveles normales entre la tarde y la noche del feriado.

Pronóstico para el jueves feriado

Para este jueves Corpus Christi, se esperan algunos chubascos pasajeros durante la mañana en localidades del sureste y la costa caribeña.

En horas de la tarde, una vaguada provocará incrementos nubosos acompañados de aguaceros dispersos, posibles tronadas y ráfagas de viento, principalmente en provincias del sureste, la Cordillera Central y el suroeste del país.

Las lluvias disminuirán gradualmente durante la noche.

Más humedad para el viernes

Para el viernes, los pronósticos indican un ligero aumento de la humedad, favoreciendo lluvias desde la madrugada y durante la mañana en localidades de la costa caribeña del suroeste, sin descartar algunos sectores del Gran Santo Domingo.

Durante la tarde podrían ocurrir aguaceros dispersos, tronadas aisladas y ráfagas de viento en provincias del sureste, nordeste, valle del Cibao, Cordillera Central y noroeste, debido a la influencia de una vaguada y una onda tropical.

Las precipitaciones tenderán a disminuir durante la noche, concentrándose principalmente en áreas del litoral costero caribeño.

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