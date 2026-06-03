El COE modifica restricciones marítimas en la costa caribeña por oleaje fuerte

Dos pescadores en la costa durante un oleaje anormal. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVOS )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este miércoles que fueron modificadas las restricciones marítimas en la costa caribeña debido al deterioro progresivo del oleaje provocado por fuertes vientos, según un boletín emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

La entidad explicó que estas condiciones adversas se mantendrán entre 24 y 48 horas, por lo que las autoridades meteorológicas recomendaron a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto hasta que mejoren las condiciones marítimas.

El COE indicó que la medida aplica para toda la costa caribeña, donde se registran vientos fuertes y olas anormales que representan riesgos para la navegación.

Condiciones en la costa Atlántica

En contraste, señaló que en la costa Atlántica las condiciones marítimas permanecen normales, permitiendo las actividades de navegación con regularidad.

El COE exhortó a los operadores de embarcaciones y a la población a mantenerse atentos a los boletines oficiales emitidos por los organismos de protección civil y meteorología.