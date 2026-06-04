Indomet prevé lluvias aisladas este jueves Corpus Christi por vaguada y onda tropical

Pese a las lluvias pronosticadas por el Indomet, el ambiente también estará dominado por partículas del polvo del Sahara. ( ARCHIVO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este jueves, día de Corpus Christi, se registrarán lluvias aisladas y pasajeras sobre varias localidades del litoral caribeño durante las horas de la mañana, mientras que en la tarde se esperan aguaceros acompañados de tronadas y posibles ráfagas de viento debido a la incidencia de una débil vaguada y al paso de una onda tropical al sur del país.

Las precipitaciones matutinas afectarán principalmente provincias como La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y San Cristóbal. Más adelante, en horas de la tarde, las lluvias se extenderán hacia Azua, La Vega, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Montecristi y Puerto Plata.

Ambiente caluroso por polvo del Sahara

Para gran parte del territorio nacional predominará un cielo soleado y de aspecto grisáceo debido a la presencia de partículas de polvo del Sahara.

El organismo meteorológico advirtió que este fenómeno reduce la calidad del aire y contribuye al aumento de las temperaturas y de la sensación térmica, por lo que recomendó a la población, especialmente a las personas con alergias o problemas respiratorios, mantenerse hidratada, utilizar ropa ligera de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 24 °C y 26 °C, mientras que las máximas estarán entre 31 °C y 33 °C.

Pronostico para el fin de semana

Para mañana viernes, Indomet pronostica condiciones similares, con chubascos aislados durante la mañana en Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana y San Cristóbal.

En la tarde se prevén aguaceros locales con tronadas y ráfagas de viento en provincias como Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal, Santiago Rodríguez y Dajabón, debido a la combinación de la débil vaguada y el arrastre del viento.

Asimismo, indicó que el sábado aumentará la humedad sobre el territorio nacional por la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera. Esta situación favorecerá lluvias débiles a moderadas durante la mañana en localidades de la costa caribeña y, en horas de la tarde, aguaceros moderados a fuertes acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias del Cibao Noroeste, Noreste y Norte.