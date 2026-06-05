COE eleva a cinco las provincias en alerta amarilla y mantiene 13 en verde por incidencia de vaguada

Mapa del país con las provincias en alerta. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó este viernes a cinco las provincias bajo alerta amarilla y al Distrito Nacional, mientras mantiene 13 provincias en alerta verde, debido a las condiciones meteorológicas generadas por una vaguada sobre el país.

Señala que la medida fue adoptada tras los informes emitidos por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), los cuales indican que las condiciones atmosféricas estarán influenciadas por una vaguada en altura ubicada al noroeste del país, en combinación con los remanentes asociados a una onda tropical y los efectos locales del calentamiento diurno y orográfico.

Según los organismos, estos factores favorecerán el desarrollo de importantes concentraciones nubosas capaces de producir aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas, especialmente sobre el litoral costero caribeño, las regiones Norte y Noroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Provincias en alerta

En alerta amarilla se encuentran Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, San Pedro de Macorís y Barahona.

Mientras que en alerta verde figuran Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Hato Mayor, Santiago, Dajabón, Pedernales, La Vega, San José de Ocoa Azua y La Romana.

El COE exhortó a la población a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta, debido al riesgo de crecidas repentinas e inundaciones urbanas y rurales.

Niveles de alertas por vaguada y onda tropical. 5/06/2026. pic.twitter.com/D2F0vambAt — COE (@COE_RD) June 5, 2026