Polvo del Sahara mantendrá ambiente caluroso; vaguada provocará aguaceros en varias provincias

Una mujer se resguarda del sol en una acera mientras se seca el sudor. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este viernes las precipitaciones continuarán siendo limitadas en gran parte del territorio nacional debido al escaso contenido de humedad en la atmósfera y a la incidencia de partículas de polvo del Sahara.

Durante las horas de la mañana solo se prevén chubascos ampliamente aislados sobre localidades de Peravia, San Cristóbal, San Pedro de Macorís y el Gran Santo Domingo, asociados a la nubosidad transportada por el viento.

Sin embargo, en la tarde una vaguada en altura ubicada al oeste del país, combinada con los efectos del calentamiento diurno, favorecerá incrementos nubosos acompañados de aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche.

Las precipitaciones se concentrarán principalmente en las provincias Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Monte Cristi, Puerto Plata, La Vega, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez y Samaná.

El organismo meteorológico advirtió que la presencia de polvo del Sahara continúa reduciendo la calidad del aire y elevando la sensación térmica, por lo que recomendó a la población, especialmente a las personas con alergias o problemas respiratorios, mantenerse hidratada, usar ropa ligera y de colores claros, y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 24 °C y 26 °C, mientras que las máximas estarán entre 31 °C y 33 °C.

Más lluvias para el fin de semana

Para este sábado, el Indomet pronostica un aumento gradual de la humedad debido a la permanencia de la vaguada sobre el territorio nacional.

En ese sentido, se esperan aguaceros aislados durante la madrugada y las primeras horas del día en localidades de la costa sur. Durante la tarde volverán a registrarse nublados acompañados de fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las regiones noreste, sureste, suroeste, noroeste, la Cordillera Central y el Valle del Cibao.

El domingo persistirán las condiciones favorables para las lluvias. En la mañana se prevén chubascos aislados en poblados cercanos a la costa sur, mientras que en la tarde la vaguada y el calentamiento vespertino provocarán aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias del este, noreste, noroeste, la Cordillera Central y el Valle del Cibao.