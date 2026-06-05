Aumentan a 20 las provincias en alerta por efectos de una vaguada

Mapa con las provincias en alerta amarilla y verde colocadas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), la noche de este viernes. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó 20 provincias en alerta por la incidencia de una vaguada en altura ubicada al noroeste del país, en combinación con los remanentes de una onda tropical y los efectos locales del calentamiento diurno y orográfico.

En ese sentido, se encuentran en alerta amarilla: Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, San Pedro de Macorís, Barahona, Santiago Rodríguez y Santiago.

En tanto, las provincias en alerta verde son: Valverde, Puerto Plata, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Hato Mayor, Azua, Montecristi, Dajabón, Pedernales, La Vega, San José de Ocoa y La Romana.

Recomendaciones

De acuerdo con el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), el fenómeno atmosférico favorecerá el desarrollo de concentraciones nubosas significativas, capaces de producir aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, acompañados de tronadas y ráfagas de viento aisladas.

El COE aumenta 7 provincias en alerta amarilla y el Distrito Nacional y 13 en alerta verde, debido al informe del INDOMET e INDRHI, la cual establece que, las condiciones atmosféricas estarán influenciadas por la incidencia de una vaguada en altura ubicada al noroeste del país. pic.twitter.com/QN8VOMdp4f — COE (@COE_RD) June 6, 2026

Las lluvias podrían ocasionar crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, especialmente en las provincias bajo alerta.

Por tal razón, el COE recomienda a los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximos a ríos, arroyos y cañadas mantenerse atentos y tomar las medidas de precaución necesarias.

Leer más Indomet anuncia inicio de la temporada ciclónica y prevé ambiente caluroso en el país