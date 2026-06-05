El COE emite alerta verde para Santiago Rodríguez por lluvias asociadas a una vaguada
Las precipitaciones han afectado principalmente a localidades del litoral costero caribeño y otras provincias, generando preocupación por posibles inundaciones
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declaró este viernes alerta verde para la provincia Santiago Rodríguez ante el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y repentinas, debido a las lluvias provocadas por una vaguada que incide sobre el territorio nacional.
La medida fue adoptada a partir del más reciente boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que informa sobre la ocurrencia de aguaceros moderados en ocasiones, acompañados de posibles tronadas y ráfagas de viento aisladas en distintas zonas del país.
Durante la mañana, las precipitaciones se han concentrado principalmente en localidades del litoral costero caribeño y en provincias como San Pedro de Macorís, La Altagracia, San Cristóbal, Monte Plata, Barahona y el Gran Santo Domingo.
Intensificación de las lluvias
- Según el organismo meteorológico, estas condiciones están asociadas a una vaguada en altura localizada al noroeste de la isla, combinada con los efectos del viento predominante del este/sureste.
Para horas de la tarde, Indomet prevé que los aguaceros se intensifiquen y se desplacen hacia las regiones noroeste, norte, la Cordillera Central y la zona fronteriza, afectando especialmente a Dajabón, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Valverde, Espaillat, La Vega, Santiago y Monseñor Nouel.
Recomendaciones del COE
El COE exhortó a la población de la provincia bajo alerta a mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua.
La institución recordó que los niveles de alerta se emiten conforme a lo establecido en la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, con el objetivo de prevenir situaciones que puedan poner en peligro vidas y propiedades.