El COE emite alerta verde para Santiago Rodríguez por lluvias asociadas a una vaguada

Mapa del COE con la provincia en alerta verde. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declaró este viernes alerta verde para la provincia Santiago Rodríguez ante el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y repentinas, debido a las lluvias provocadas por una vaguada que incide sobre el territorio nacional.

La medida fue adoptada a partir del más reciente boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que informa sobre la ocurrencia de aguaceros moderados en ocasiones, acompañados de posibles tronadas y ráfagas de viento aisladas en distintas zonas del país.

Durante la mañana, las precipitaciones se han concentrado principalmente en localidades del litoral costero caribeño y en provincias como San Pedro de Macorís, La Altagracia, San Cristóbal, Monte Plata, Barahona y el Gran Santo Domingo.

Intensificación de las lluvias

Según el organismo meteorológico, estas condiciones están asociadas a una vaguada en altura localizada al noroeste de la isla, combinada con los efectos del viento predominante del este/sureste.

Para horas de la tarde, Indomet prevé que los aguaceros se intensifiquen y se desplacen hacia las regiones noroeste, norte, la Cordillera Central y la zona fronteriza, afectando especialmente a Dajabón, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Valverde, Espaillat, La Vega, Santiago y Monseñor Nouel.

Recomendaciones del COE

El COE exhortó a la población de la provincia bajo alerta a mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua.

La institución recordó que los niveles de alerta se emiten conforme a lo establecido en la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, con el objetivo de prevenir situaciones que puedan poner en peligro vidas y propiedades.