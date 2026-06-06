Expertos alertan sobre falta de cultura preventiva frente a los rayos

Un rayo golpea durante una tormenta en Ashland City, Tennessee. ( ARCHIVO )

Cada año, las tormentas eléctricas dejan víctimas mortales, daños a viviendas, interrupciones de servicios y pérdidas económicas en distintos países. Sin embargo, para los especialistas en protección contra rayos, muchas de estas consecuencias pueden evitarse con medidas preventivas, educación y el cumplimiento de normas técnicas internacionales.

Durante una entrevista concedida en el marco de un seminario sobre protección contra descargas atmosféricas, los ingenieros eléctricos José González, Lizardo López y Jorge Noé, miembros de la Asociación Latinoamericana de Educación para la Protección contra el Rayo, alertaron sobre la necesidad de fortalecer la cultura de prevención frente a un fenómeno natural que continúa siendo subestimado.

Los especialistas advirtieron que muchas edificaciones en República Dominicana carecen de sistemas adecuados para protegerse de los rayos y señalaron la necesidad de fortalecer la aplicación de normas técnicas y la educación preventiva para evitar pérdidas humanas y daños materiales.

"Lo peor es estar fuera (durante una tormenta eléctrica) porque puede ser impactado directamente o por un problema que se llama tensión de paso, que es cuando un rayo, inclusive, puede impactar el terreno a un kilómetro, se forman en el terreno unas ondas de alto voltaje", explicó López.

Los especialistas insistieron en que, ante la presencia de tormentas eléctricas, la principal medida de protección es buscar refugio en una edificación segura y evitar permanecer al aire libre observando relámpagos o tomando fotografías.

"Eso es lo más peligroso. Porque es un fenómeno estocástico, o sea, no tiene manera de predecir qué cosa va a impactar" Lizardo López Ingeniero eléctrico “

González señaló que en el país no identifica un sistema de alerta temprana ampliamente difundido para tormentas eléctricas, una herramienta que consideran fundamental para reducir riesgos en la población. Sin embargo, afirmó que existen proyectos mineros que sí cuentan con un sistema de detección, ya sea satelital o local

Los rayos pueden causar daños a kilómetros de distancia

Los expertos explicaron que una de las creencias erróneas más comunes es pensar que un rayo solo genera daños en el punto donde impacta.

"Un rayo puede caer a cinco kilómetros a la redonda y tener problemas en cualquier lugar. Eso es algo que no se conoce y que las autoridades en muchos países de Latinoamérica no aplican las medidas adecuadas", indicó Jorge Noé.

El especialista explicó que un rayo puede liberar una cantidad de energía extremadamente elevada, por lo que las medidas de protección deben estar orientadas a minimizar sus efectos, tanto para evitar daños en las edificaciones como, sobre todo, para proteger la vida humana de sobretensiones peligrosas.

Indicó que cualquier persona que permanezca al aire libre durante una tormenta eléctrica está expuesta a sufrir daños si un rayo impacta cerca de su ubicación. Por ello, recomendó buscar refugio tan pronto se tenga conocimiento de la presencia de una tormenta.

Según explicó, una edificación constituye un lugar seguro, incluso si no cuenta con un sistema de protección contra rayos, ya que reduce significativamente el riesgo de que una descarga afecte directamente a las personas.

"La instalación puede sufrir daños, pero el ser humano tiene muchas más probabilidades de sobrevivir sin consecuencias graves", señaló.

El experto agregó que, en caso de encontrarse en la calle y no poder llegar a un refugio seguro, es importante adoptar una posición que reduzca al mínimo la exposición al fenómeno.

Entre las recomendaciones citó mantener las piernas juntas y reducir al máximo el contacto con el suelo, para evitar diferencias de voltaje que puedan resultar mortales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/06/05062026-entrevista-ing-electricos-proteccion-contra-rayos-samil-mateo1-7d818661.jpg Los ingenieros eléctricos José González, Lizardo López y Jorge Noé, abordaron los riesgos de los rayos y la importancia de fortalecer las medidas de prevención y seguridad. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

Las normas

Los especialistas afirmaron que han observado en el país instalaciones de protección contra rayos que no cumplen con los estándares internacionales y atribuyeron esta situación a la falta de conocimiento técnico y al uso de dispositivos comercializados sin respaldo normativo.

"Lo poco que hay está mal puesto. Pero no porque el elemento sea el problema, sino porque lamentablemente quien lo instaló ignoraba los conceptos básicos: conocimiento y normatividad", sostuvo Jorge Noé.

Explicaron que los sistemas deben diseñarse siguiendo normas reconocidas internacionalmente, entre ellas la NFPA 780 de Estados Unidos, la IEC 62305 y la LPI 175, que establecen criterios específicos sobre ubicación, dimensiones y características de los componentes de protección.

Además, los especialistas rechazaron la existencia de tecnologías capaces de "disipar", "anular" o "eliminar" rayos, afirmando que se trata de afirmaciones sin sustento técnico.

"No existe nada que disipe o anule un rayo" Lizardo López Ingeniero eléctrico “

Por ello, enfatizó que la efectividad de un sistema de protección depende tanto del marco normativo que se adopte como del conocimiento técnico de quienes lo diseñan e instalan.

Estas declaraciones fueron ofrecidas entorno al seminario internacional "Fundamentos teóricos y prácticos de la protección contra el rayo", organizado por la Asociación Latinoamericana de Educación para la Protección contra el Rayo, una entidad con sede en Estados Unidos dedicada a promover las buenas prácticas y la capacitación en esta materia.

Sistemas de aviso temprano pueden salvar vidas

González explicó que actualmente en el país existen sistemas capaces de detectar y monitorear la actividad eléctrica atmosférica, incluidos mecanismos de observación satelital utilizados por organismos especializados a nivel internacional.

Sin embargo, precisó que "el aviso" es prácticamente la primera medida para salvaguardar vidas.

Indicó que estos sistemas que ya se utilizan en países como Colombia, Alemania y otros, permiten emitir avisos tempranos sobre la presencia de tormentas eléctricas, lo que constituye una herramienta importante para reducir riesgos y activar medidas preventivas.

No obstante, consideró que más allá de la tecnología de detección, lo fundamental es que la población conozca cómo actuar ante este tipo de fenómenos.

En ese sentido, señaló que tanto la ciudadanía en general como las personas que trabajan en áreas específicas deben estar familiarizadas con protocolos de seguridad que indiquen qué hacer cuando se aproxima o se desarrolla una tormenta eléctrica.

Para ilustrar la importancia de estas alertas, Jorge Noé recordó casos ocurridos en playas y zonas turísticas de Brasil y Perú, donde los avisos fueron ignorados y terminaron produciéndose muertes que, a su juicio, pudieron evitarse.

Más allá de la infraestructura y las pérdidas económicas, el experto insistió en que la principal razón para invertir en protección contra rayos es preservar vidas humanas.

Noé sostuvo que el activo más importante de cualquier empresa, institución o familia son las personas, por lo que toda estrategia de prevención debe comenzar por garantizar su seguridad.

"Cada quien es responsable de su propia seguridad", recordó al enfatizar la necesidad de que la población conozca cómo actuar cuando se aproxima una tormenta.

El auge de la energía solar crea nuevos desafíos

Los paneles solares también forman parte de las preocupaciones de los especialistas. Según explicaron, al tratarse de estructuras metálicas ubicadas generalmente en techos y zonas elevadas, se convierten en una especie de "pararayos natural" y presentan una mayor exposición a descargas atmosféricas si no cuentan con protección adecuada. Además del impacto directo, un rayo puede generar sobretensiones capaces de dañar inversores y otros equipos electrónicos de alto costo asociados a los sistemas fotovoltaicos. Por ello recomendaron que toda instalación solar sea evaluada por profesionales especializados y que coloque un dispositivo contra sobretensión tipo rayo, acordes con sus características técnicas.

Hospitales, escuelas e iglesias deben ser prioridad

Los especialistas consideraron que las autoridades deberían priorizar la protección de infraestructuras sensibles como hospitales, escuelas, iglesias y otros espacios con alta concentración de personas, especialmente en zonas con elevada incidencia de tormentas eléctricas.

También recomendaron realizar evaluaciones científicas de riesgo antes de instalar cualquier sistema de protección y señalaron que lo incorrecto es instalar un sistema sin haber realizado un análisis previo.

"Primero evaluar. Las normas que les hemos citado tienen procedimientos para saber qué tanto problema puede haber en el futuro o ahora de ese tipo de instalación, de la caída de rayos y cuáles son las medidas para mitigar ese problema. Todo eso ya existe, ya se hace y se trabaja", señalaron.

Finalmente, hicieron un llamado a fortalecer la capacitación técnica de profesionales y a promover campañas de educación ciudadana sobre las medidas de seguridad que deben adoptarse durante las tormentas eléctricas.