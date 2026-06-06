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Continuarán las lluvias este sábado por efectos de vaguada; mantienen 21 provincias bajo alerta

El COE mantiene ocho provincias en alerta amarilla y otras 13 en alerta verde

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    Continuarán las lluvias este sábado por efectos de vaguada; mantienen 21 provincias bajo alerta
    La combinación de una vaguada prefrontal y el acercamiento de una onda tropical incrementará la humedad y la inestabilidad sobre la República Dominicana durante este fin de semana. (DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO)

    La combinación de una vaguada prefrontal y el acercamiento de una onda tropical incrementará la humedad y la inestabilidad sobre la República Dominicana durante este fin de semana, favoreciendo la ocurrencia de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del territorio nacional.

    De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las condiciones comenzarán a sentirse desde la madrugada y durante las horas matutinas de este sábado, con incrementos nubosos que darán paso a precipitaciones de moderadas a fuertes en provincias del sureste, nordeste, la Cordillera Central, el valle del Cibao, el suroeste y la zona fronteriza.

    Los meteorólogos prevén que los aguaceros sean más intensos durante la tarde y las primeras horas de la noche.

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    Infografía

    Ante las lluvias pronosticadas, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene ocho provincias en alerta amarilla y otras 13 en alerta verde por posibles inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

    • Las provincias en alerta amarilla son el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Barahona, Santiago, Santiago Rodríguez y Peravia.
    • Mientras que en alerta verde permanecen Pedernales, Azua, La Vega, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, La Romana, Puerto Plata, Valverde, Montecristi y Dajabón.

    Predicciones para mañana

    Para este domingo, Indomet informó que continuarán las condiciones favorables para las precipitaciones debido a la persistencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera.

    Desde las primeras horas del día se esperan lluvias débiles a moderadas acompañadas de tronadas aisladas en Barahona, Pedernales, Azua, Peravia, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana.

    Durante la tarde, la actividad lluviosa se intensificará con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente sobre provincias del valle del Cibao y las regiones noroeste, noreste y norte del país.

    Evitar exposición prolongada al sol

    Por otro lado, el organismo advirtió que continúa la presencia de polvo del Sahara, fenómeno que reduce la calidad del aire y aumenta la sensación térmica.

    Ante esta situación, recomendó a la población, especialmente a personas con alergias o problemas respiratorios, ingerir suficientes líquidos, utilizar ropa ligera y de colores claros, y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.Las temperaturas mínimas oscilarán entre 24 y 26 grados Celsius, mientras que las máximas estarán entre 31 y 33 grados.

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