El COE mantiene 12 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y 10 en verde por lluvias

Vehículos transitan por una calle inundada a causa de las lluvias provocadas por una vaguada. ( ARCHIVO/ DIARIO LIBRE )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este sábado que mantiene los niveles de alerta en gran parte del país debido a las condiciones atmosféricas generadas por una vaguada en varios niveles de la troposfera y una onda tropical que se desplaza al sur del territorio nacional, fenómenos que continuarán provocando aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Ante este panorama, el organismo de protección civil mantiene alerta amarilla para 12 provincias y el Distrito Nacional, mientras que otras 10 provincias permanecen en alerta verde, debido al riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y repentinas.

Bajo alerta amarilla se encuentran las provincias Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, así como el Distrito Nacional, entre otras demarcaciones. En tanto, en alerta verde figuran Barahona, Pedernales, Azua, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, El Seibo, entre otras.

El boletín fue emitido a las 11:00 de la mañana de este 6 de junio.

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Recomendaciones

El COE exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil. Asimismo, recomendó a los residentes en zonas vulnerables cercanas a ríos, arroyos y cañadas tomar las medidas preventivas necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

La institución también reiteró el llamado a no cruzar cuerpos de agua con altos volúmenes y a abstenerse de utilizar balnearios ubicados en las provincias bajo alerta, mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.