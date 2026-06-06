COE mantiene 12 demarcaciones en alerta amarilla y eleva 12 en verde por lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó la tarde de este sábado que mantiene en alerta amarilla a 12 demarcaciones del país e incrementó a 12 las que se encuentran en alerta verde, debido a la incidencia de una onda tropical y una vaguada sobre el territorio nacional.

En su más reciente boletín, el organismo indicó que en alerta amarilla se encuentran Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, Barahona, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde y Montecristi.

El COE emitió alerta verde para María Trinidad Sánchez, Pedernales, Azua, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, Duarte, La Vega, La Romana, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, El Seibo y Samaná.

La entidad recordó que los boletines meteorológico e hidrológico emitidos hoy por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) establecen que las condiciones atmosféricas e hidrológicas continúan bajo un ambiente bastante húmedo e inestable debido a la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera y al tránsito de otra onda tropical al sur del país.

Recomendaciones

El COE exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil. Asimismo, recomendó a los residentes en zonas vulnerables cercanas a ríos, arroyos y cañadas tomar las medidas preventivas necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

La institución también reiteró el llamado a no cruzar cuerpos de agua con altos volúmenes y a abstenerse de utilizar los balnearios ubicados en las provincias bajo alerta mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

El COE mantiene 11 provincias en alerta amarilla y el Distrito Nacional y aumenta a 12 en alerta verde, debido al informe del INDOMET e INDRHI, el cual establecen que, las condiciones atmosféricas e hidrológicas estarán bajo un ambiente bastante húmedo e inestable. pic.twitter.com/197VR5Ygfb — COE (@COE_RD) June 6, 2026

Leer más COE eleva a cinco las provincias en alerta amarilla y mantiene 13 en verde por incidencia de vaguada