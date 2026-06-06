OPS urge a reforzar la preparación sanitaria ante la temporada ciclónica

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) llamó a los países de las Américas a reforzar sus medidas de preparación ante el inicio de la temporada de huracanes del Atlántico de 2026, advirtiendo que los fenómenos meteorológicos extremos continúan representando una amenaza para la infraestructura sanitaria y la capacidad de respuesta de los sistemas de salud.

Aunque los pronósticos apuntan a una temporada menos activa que las registradas en años recientes, el organismo recordó que un solo huracán de gran intensidad puede provocar interrupciones significativas en los servicios médicos, afectar el acceso de la población a la atención sanitaria y generar consecuencias de gran alcance para la salud pública.

La OPS destacó en un comunicado que los huracanes, inundaciones y deslizamientos de tierra no solo provocan daños físicos en hospitales y otros establecimientos de salud, sino que también pueden comprometer servicios esenciales en momentos de alta demanda.

A esto se suman riesgos sanitarios derivados de la contaminación del agua, el aumento de enfermedades transmitidas por vectores, afecciones respiratorias, lesiones y trastornos relacionados con la salud mental.

Según el organismo, estos eventos suelen ejercer una presión adicional sobre sistemas de salud que en muchos países ya enfrentan importantes desafíos operativos, situación que podría agravarse cuando coinciden varias emergencias de manera simultánea.

Medidas recomendadas

Leonardo Hernández, jefe de la Unidad de Operaciones de Emergencia de la OPS, señaló que los eventos hidrometeorológicos extremos siguen siendo una amenaza constante para la región y subrayó que la preparación previa de los servicios de salud es determinante para salvar vidas, garantizar la continuidad de la atención y reducir el impacto sobre las poblaciones más vulnerables.

La entidad recomendó a los gobiernos revisar y actualizar los planes de contingencia de los establecimientos sanitarios, fortalecer la capacitación del personal y asegurar mecanismos de coordinación que permitan una recuperación rápida de los servicios esenciales tras una emergencia.

Asimismo, insistió en la importancia de reforzar los sistemas de vigilancia epidemiológica y el monitoreo comunitario para identificar oportunamente posibles riesgos para la salud asociados a los fenómenos climáticos extremos.

La OPS recordó que, aunque las condiciones vinculadas al fenómeno de El Niño podrían contribuir a una menor formación de ciclones tropicales en el Atlántico durante este año, también pueden alterar los patrones de lluvia y temperatura en diversas zonas del continente, incrementando el riesgo de inundaciones, precipitaciones intensas, deslizamientos de tierra y sequías.

El organismo advirtió además que la preparación cobra especial relevancia en el actual contexto epidemiológico de las Américas, donde permanecen activos brotes de sarampión y fiebre amarilla.

En ese escenario, la ocurrencia simultánea de desastres naturales y emergencias sanitarias podría poner a prueba la capacidad de respuesta de los sistemas de salud y dificultar la atención de aumentos repentinos en la demanda de servicios.

Como parte de sus acciones de apoyo a los países, la OPS anunció la realización de una reunión virtual regional el próximo 11 de junio, en la que participarán representantes de ministerios de salud y organismos de gestión del riesgo para fortalecer protocolos relacionados con servicios sanitarios, vigilancia epidemiológica y operaciones de emergencia.