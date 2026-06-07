Vaguada y onda tropical generarán aguaceros en varias provincias este domingo

El Indomet mantiene vigilancia sobre varias provincias y actualizó los niveles de alerta y aviso meteorológico debido a una vaguada y onda tropical sobre el país. ( ARCHIVOS )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una vaguada y una onda tropical continuarán incidiendo sobre las condiciones del tiempo este domingo, favoreciendo la ocurrencia de aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento en distintas zonas del país.

Durante las horas matutinas, se prevén aguaceros sobre territorio del litoral costero sur. Mientras que en la tarde, se producirán incrementos nubosos acompañados de aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias del noreste, suroeste, la llanura oriental, la cordillera Central y la zona fronteriza.

El organismo prevé lluvias moderadas a fuertes en provincias como San Cristóbal, Azua, Barahona, El Seibo, Pedernales, La Altagracia, Hato Mayor, Elías Piña, Bahoruco, Independencia, La Vega, Santiago, Valverde y Santiago Rodríguez.

El Indomet mantiene vigentes los niveles de alerta y aviso meteorológico ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra en varias provincias.

Se encuentran bajo alerta el Gran Santo Domingo y las provincias Peravia, El Seibo, San José de Ocoa, Azua, San Pedro de Macorís, Barahona, Duarte, María Trinidad Sánchez, La Vega, Samaná y San Cristóbal. Mientras que permanecen bajo aviso meteorológico Dajabón, Puerto Plata, Montecristi, Valverde, Santiago y Santiago Rodríguez.

Polvo del Sahara El Indomet señaló que la presencia de partículas de polvo del Sahara continuará incidiendo sobre el territorio nacional, reduciendo la calidad del aire y favoreciendo una sensación térmica más elevada.

Provincias en alerta

Debido a la condición climática, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta al Distrito Nacional y 23 provincias, 11 en alerta amarilla y 12 en verde.

En alerta amarilla se encuentran el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, Barahona, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde y Montecristi.

alerta verde para María Trinidad Sánchez, Pedernales, Azua, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, Duarte, La Vega, La Romana, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, El Seibo y Samaná.

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Temperaturas

Las temperaturas para este domingo, estarán entre 23 °C y 33 °C.

Pronóstico para el lunes

Para este lunes, el ingreso de una masa de aire con menor contenido de humedad y concentraciones moderadas de polvo del Sahara favorecerá condiciones más estables sobre gran parte del territorio nacional, limitando significativamente la ocurrencia de lluvias. Este patrón contribuirá a un ambiente mayormente soleado y con escasa actividad de precipitaciones en varias regiones del país. Sin embargo, la aproximación de una nueva onda tropical al este de la isla, en combinación con una vaguada en los niveles medios de la troposfera y los efectos propios del ciclo diurno, provocará lluvias desde horas de la mañana sobre localidades del litoral caribeño y la región suroeste. Durante la tarde, se esperan algunos aguaceros acompañados de tronadas aisladas en sectores de la cordillera Central y la zona fronteriza.