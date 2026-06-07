COE disminuye provincias en alerta verde

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) disminuyó la tarde de este domingo a siete las provincias en alerta verde, debido a que los efectos de una vaguada y una onda tropical, que transitan sobre el Mar Caribe, darán lugar a incrementos nubosos acompañados de aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en puntos aislados.

Las provincias en alerta son: Barahona, Santiago Rodríguez, Dajabón, Puerto Plata, Santiago, Valverde y Montecristi.

Según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) al iniciar la noche, estas precipitaciones disminuirán de manera gradual sobre estas áreas, esperándose aguaceros aislados en San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Monte Plata, Peravia, Azua, Barahona y el Gran Santo Domingo.

Las prohibiciones

El COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Para este lunes

Para mañana lunes, el Indomet prevé que la vaguada y una nueva onda tropical ubicada actualmente sobre Puerto Rico, darán lugar a aguaceros aislados en la mañana, hacia localidades en el suroeste del país en Azua, Barahona y Pedernales.

En la tarde, también se presentarán incrementos nubosos y aguaceros dispersos con tronadas, pero concentrados en poblados en el interior del país, hacia las provincias: Independencia, Bahoruco, Elías Piña, San Juan, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde y Puerto Plata.

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