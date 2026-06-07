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alerta verde provincias
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El COE mantiene al Distrito Nacional y 11 provincias en alerta verde por vaguada

Las precipitaciones pronosticadas afectarán principalmente a provincias como El Seibo, Hato Mayor y Santiago, generando posibles inundaciones urbanas

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    El COE mantiene al Distrito Nacional y 11 provincias en alerta verde por vaguada
    Bajo alerta verde permanecen las provincias Santo Domingo, Barahona, Santiago, San Cristóbal, Peravia, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, Valverde y Montecristi, además del Distrito Nacional. (FUENTE EXTERNA)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este domingo que mantiene el nivel de alerta verde para el Distrito Nacional y 11 provincias debido a las condiciones meteorológicas generadas por una vaguada y una onda tropical que inciden sobre el territorio nacional.

    La medida fue adoptada tras los informes emitidos por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), que pronostican aguaceros localmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas durante la tarde y las primeras horas de la noche.

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    Bajo alerta verde permanecen las provincias Santo Domingo, Barahona, Santiago, San Cristóbal, Peravia, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, Valverde y Montecristi, además del Distrito Nacional.

    • El COE explicó que la alerta se mantiene ante la posibilidad de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y repentinas en zonas vulnerables.

    Mejoría en otras provincias

    Asimismo, el organismo descontinuó el nivel de alerta verde para las provincias El Seibo, San José de Ocoa, Azua, Duarte, María Trinidad Sánchez, La Vega, Samaná, Monseñor Nouel, Pedernales, La Romana, Hato Mayor y Sánchez Ramírez, tras una mejoría en las condiciones observadas en esas demarcaciones.

    Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.

    También recomendaron a los residentes en zonas cercanas a ríos, arroyos y cañadas tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas repentinas y abstenerse de utilizar balnearios en las provincias bajo alerta.

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