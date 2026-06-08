Ambiente caluroso y aguaceros marcarán las condiciones del tiempo este lunes

Un motorista transporta a su pasajero que se resguarda de la lluvia con una sombrilla mientras transitan por la avenida Buenaventura Freites, en el Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

Las condiciones meteorológicas en el país estarán influenciadas por la interacción de una vaguada en altura y el viento predominante del sureste, según informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

De acuerdo con el organismo, durante las horas de la mañana se registrarán incrementos nubosos acompañados de chubascos pasajeros sobre localidades de las provincias Peravia, San Cristóbal, Santo Domingo, Barahona, Independencia y Baoruco, entre otras zonas cercanas.

Para la tarde y las primeras horas de la noche, el Indomet prevé la ocurrencia de aguaceros dispersos, tronadas y aisladas ráfagas de viento, especialmente en las provincias Independencia, Baoruco, Elías Piña, San Juan, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde y Puerto Plata.

Asimismo, la entidad informó que una nueva onda tropical fue localizada muy al sureste del territorio nacional.

Ambiente caluroso y presencia de polvo del Sahara

La concentración de polvo del Sahara seguirá incidiendo en el país, reduciendo la calidad del aire y favoreciendo una sensación térmica más elevada.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a las personas con alergias o problemas respiratorios mantenerse bien hidratadas, usar ropa ligera y de colores claros, así como evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas se situarán entre los 31 °C y 33 °C.

Prevén reducción de la humedad para el martes y miércoles

Según el informe meteorológico, para el martes y miércoles se espera una disminución de la humedad en la masa de aire que cubre el país. Sin embargo, la vaguada en altura continuará generando condiciones favorables para la ocurrencia de aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento durante las tardes y primeras horas de la noche.

Estos eventos se concentrarán principalmente en localidades de las regiones noreste, suroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.