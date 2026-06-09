Polvo del Sahara mantendrá ambiente caluroso; aguaceros volverán el miércoles

Fotografía de archivo del Distrito Nacional bajo un cielo grisáceo y opaco, producto de la presencia de polvo del Sahara en la atmósfera, tomada el 31 de mayo de 2026. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO )

La presencia de polvo del Sahara y un sistema anticiclónico continuarán limitando las lluvias sobre gran parte del territorio nacional este martes, aunque una débil vaguada provocará algunos chubascos aislados en provincias del norte y noroeste del país, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Durante las horas de la mañana se prevén incrementos nubosos acompañados de chubascos débiles y aislados en localidades de Montecristi, Valverde, Barahona, entre otras. Sin embargo, en la mayor parte del territorio predominará un cielo grisáceo y de aspecto opaco debido a la concentración de partículas de polvo sahariano en la atmósfera.

Para la tarde, las condiciones permanecerán relativamente estables, aunque la incidencia de una débil vaguada en los niveles altos de la troposfera favorecerá la ocurrencia de algunos chubascos locales con posibles tronadas sobre provincias como La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, entre otras localidades del Cibao Noroeste.

El organismo meteorológico advirtió que la concentración de polvo del Sahara reduce la calidad del aire y contribuye a elevar la sensación térmica, por lo que recomendó a las personas con alergias o problemas respiratorios tomar suficientes líquidos, vestir ropa ligera de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Las temperaturas continuarán calurosas, con mínimas entre 23 °C y 25 °C y máximas que oscilarán entre 31 °C y 33 °C.

Lluvias aumentarán desde el miércoles

Indomet indicó que para el miércoles y el jueves se espera un incremento gradual de la humedad sobre el país, lo que favorecerá la formación de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las precipitaciones afectarán principalmente zonas montañosas y provincias como Monseñor Nouel, La Vega, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez y Santiago, entre otras localidades cercanas.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los boletines meteorológicos debido a los cambios que podrían registrarse en las condiciones del tiempo durante los próximos días.