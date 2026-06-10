El COE coloca nueve provincias en alerta verde por posibles inundaciones y crecidas de ríos

Mapa del COE que muestra las provincias bajo alerta verde. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este miércoles que colocó nueve provincias en alerta verde ante el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, debido a las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas.

Las provincias bajo alerta son Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Espaillat, Elías Piña, Valverde, Montecristi, San Juan y Dajabón.

El organismo explicó que la medida fue adoptada en atención al boletín emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el cual prevé un aumento de la humedad sobre el territorio nacional que favorecerá la formación de aguaceros localmente fuertes, acompañados de tronadas y ráfagas de viento aisladas.

Según el informe meteorológico, las precipitaciones afectarán principalmente las regiones norte, la llanura oriental, la Cordillera Central y la zona fronteriza, incluyendo provincias como Monte Plata, Duarte, Independencia, Sánchez Ramírez, La Vega, Santiago, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Juan, Elías Piña, Hato Mayor y El Seibo.

El Indomet indicó que esta actividad estará asociada a la combinación de los efectos locales, el calentamiento diurno, la incidencia de una vaguada en distintos niveles de la troposfera y la disminución de las concentraciones de polvo del Sahara sobre el país.

Llamado a la población

Ante esta situación, el COE exhortó a la población a mantenerse en contacto con los organismos de protección civil, entre ellos la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja Dominicana, la Policía Nacional y los cuerpos de bomberos a través del teléfono: 809-472-0909 y *462 de la Ogtic.

En ese sentido, recomendó seguir las orientaciones de las autoridades y prestar atención a las informaciones oficiales.

El organismo también pidió a los residentes en zonas vulnerables cercanas a ríos, arroyos y cañadas mantenerse atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

Asimismo, señaló que las personas deben abstenerse de cruzar cuerpos de agua con altos volúmenes y evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.