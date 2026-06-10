El Indomet prevé incremento de lluvias en varias provincias por la incidencia de una vaguada

Vehículos transitan por la carretera Sánchez bajo las lluvias registradas el sábado 6 de junio de 2026. ( ARCHIVO/ DARE COLLADO )

Los efectos de una vaguada y la disminución gradual del polvo del Sahara favorecerán este miércoles la ocurrencia de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del país, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Durante las horas de la mañana predominará un ambiente mayormente soleado sobre gran parte del territorio nacional, aunque podrían registrarse chubascos ampliamente aislados en sectores del litoral caribeño.

Sin embargo, en horas de la tarde el calentamiento diurno, combinado con la presencia de una vaguada y una menor concentración de polvo sahariano, generará incrementos nubosos acompañados de aguaceros moderados, tronadas y ráfagas de viento aisladas, hacia las zonas norte, la llanura oriental, la cordillera Central y la zona fronteriza.

Las precipitaciones estarán concentradas principalmente en las provincias Monte Plata, Duarte, Independencia, Sánchez Ramírez, La Vega, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Juan, Elías Piña, Hato Mayor y El Seibo.

Aunque las concentraciones de polvo del Sahara han disminuido, el Indomet indicó que todavía afectan la calidad del aire y contribuyen a elevar la sensación térmica.

En tal sentido, recomendó a la población ingerir suficientes líquidos, preferiblemente agua, vestir ropa ligera de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Las temperaturas continuarán calurosas, con mínimas entre 23 °C y 25 °C y máximas entre 31 °C y 33 °C.

Onda tropical incrementará las lluvias

Para este jueves, el paso de una onda tropical y la permanencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera provocarán un aumento significativo de la actividad lluviosa.

Indomet prevé aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento localmente intensas sobre provincias como Santo Domingo, La Altagracia, San Cristóbal, Duarte, Samaná, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Pedro de Macorís, Azua, San Juan, Elías Piña, Hato Mayor e Independencia.

Las condiciones atmosféricas continuarán inestables el viernes debido al fortalecimiento de la vaguada y al paso de otra onda tropical, lo que favorecerá aguaceros fuertes desde la madrugada en localidades del este y sur del país.

Entre las provincias con mayor probabilidad de lluvias figuran La Altagracia, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal y Peravia. Durante la tarde, las precipitaciones se extenderán hacia el Cibao, el noroeste, la región norte y la zona fronteriza.