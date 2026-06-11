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El COE amplía a 13 las provincias en alerta verde por posibles inundaciones y crecidas de ríos

Una vaguada y una onda tropical ocasionarán lluvias y ráfagas de viento

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    El COE amplía a 13 las provincias en alerta verde por posibles inundaciones y crecidas de ríos
    Mapa del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que muestra las provincias bajo alerta. (FUENTE EXTERNA)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió la noche de este jueves el nivel de alerta verde para 13 provincias ante el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como de inundaciones repentinas o urbanas, debido a la incidencia de una vaguada y una onda tropical.

    • Las provincias bajo alerta son: Santo Domingo y el Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Santiago, San Juan, Montecristi, El Seibo, Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Dajabón, Hato Mayor y San Cristóbal.

    De acuerdo con el último boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), por la incidencia de estos fenómenos atmosféricos se presentarán aguaceros moderados a fuertes, posibles granizadas aisladas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata y Sánchez Ramírez.

    Según el COE, las precipitaciones disminuirán gradualmente hasta las primeras horas de la noche.

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    Recomendaciones

    Debido a las condiciones meteorológicas, los organismos recomendaron a los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximos a ríos, arroyos y cañadas abstenerse de cruzar estos afluentes y no utilizar los balnearios ubicados en zonas bajo alerta.

    • Asimismo, instó a la ciudadanía a mantenerse en contacto con la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja, la Policía Nacional, los Cuerpos de Bomberos y el Centro de Operaciones de Emergencias a través de los teléfonos 809-472-0909, 9-1-1 y *462 de la OGTIC.
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