Granizada y fuertes vientos afectan comunidad de San José de las Matas

Captura de video de los efectos de la granizada. ( FUENTE EXTERNA )

Una granizada acompañada de intensas lluvias y ráfagas de viento afectó la tarde de este jueves la comunidad La Placeta, en el municipio de San José de las Matas, provincia Santiago. No hubo personas afectadas.

De acuerdo con un informe de la Defensa Civil, el fenómeno atmosférico se registró pasadas las 2:30 de la tarde y tuvo una duración aproximada de 20 minutos.

Tras las evaluaciones realizadas por los organismos de socorro, las autoridades determinaron que el evento no provocó daños de consideración ni dejó personas afectadas.

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No hubo incidencias

La institución informó que tampoco se reportaron incidentes que lamentar como consecuencia de las condiciones meteorológicas.

Según el reporte, los efectos del fenómeno se limitaron a la caída de hojas sobre calles y caminos, así como al derribo de un poste del tendido eléctrico.