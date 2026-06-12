El COE coloca en alerta amarilla a Hato Mayor y el Seibo por la incidencia de una vaguada

El mapa del Centro de Operaciones de Emergencias con las provincias bajo alerta. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó este viernes a alerta amarilla a las provincias Hato Mayor y El Seibo ante el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas y urbanas, debido a las lluvias asociadas a una vaguada y una onda tropical.

Según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), durante la tarde estas condiciones podrían generar aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y posibles granizadas aisladas en varias zonas del país.

Alerta verde

Ante el pronóstico de lluvias, el COE también mantiene 14 demarcaciones en alerta verde. Se trata de Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Espaillat, Santo Domingo, Santiago, Valverde, San Juan, Montecristi, Dajabón, La Altagracia, San Cristóbal y San Pedro de Macorís, además del Distrito Nacional.

A través de un comunicado de prensa, el organismo exhortó a la población, especialmente a quienes residen en zonas cercanas a ríos, arroyos y cañadas, a mantenerse atentos a los boletines oficiales y tomar las medidas preventivas necesarias ante posibles inundaciones.

Asimismo, recomendó no cruzar cuerpos de agua que presenten altos volúmenes y abstenerse de utilizar balnearios en las demarcaciones bajo alerta.