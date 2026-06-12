Vaguada y onda tropical provocarán aguaceros y posibles granizadas este viernes

Vehículos transitan por una vía anegada a causa de las lluvias registradas el sábado 6 de junio de 2026. ( ARCHIVO/ DARE COLLADO )

La interacción de una vaguada con una onda tropical continuará generando condiciones favorables para lluvias de intensidad variable sobre gran parte del territorio nacional este viernes, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Desde las primeras horas del día y durante la mañana se esperan desarrollos nubosos acompañados de chubascos dispersos a moderados, tronadas y ráfagas de viento aisladas en provincias como Sánchez Ramírez, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, San Cristóbal, Peravia y el Gran Santo Domingo, entre otras localidades cercanas.

Para la tarde y las primeras horas de la noche, el aumento de la humedad y la inestabilidad atmosférica favorecerá la ocurrencia de aguaceros fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento ocasionales e incluso posibles granizadas en las provincias ya mencionadas, además de Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, La Romana, San Pedro de Macorís y Duarte.

COE mantiene 13 provincias en alerta verde

Ante las condiciones meteorológicas, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta verde a 13 provincias y al Distrito Nacional por el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y repentinas.

Las demarcaciones bajo alerta son Santo Domingo y el Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Santiago, San Juan, Montecristi, El Seibo, Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Dajabón, Hato Mayor y San Cristóbal.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar cruzar cuerpos de agua con altos volúmenes.

Persistirá el calor

Aunque las concentraciones de polvo del Sahara son ligeras, continúan afectando la calidad del aire y contribuyen a una sensación térmica más elevada. Por esta razón, recomiendan a la población ingerir suficientes líquidos, preferiblemente agua, utilizar ropa ligera de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 23 °C y 25 °C y máximas de 31 °C a 33 °C.

Sistema en el Golfo de México no representa peligro

Indomet informó además que una onda tropical que se desplazará hacia la Bahía de Campeche, en México, podría fortalecerse como una amplia área de baja presión durante los próximos días. El fenómeno presenta una probabilidad de desarrollo ciclónico de un 10 % tanto en las próximas 48 horas como en los próximos siete días. No obstante, las autoridades aclararon que este sistema no representa ningún peligro para la República Dominicana.

Menos lluvias durante el fin de semana

Para el sábado y el domingo se prevé una disminución de las precipitaciones debido al ingreso de una masa de aire menos húmeda y con mayor presencia de polvo del Sahara, combinada con la influencia de un sistema anticiclónico.

Sin embargo, la permanencia de la vaguada y los efectos locales del calentamiento diurno y la orografía podrían generar aguaceros dispersos y tronadas aisladas durante las tardes, principalmente en provincias de la Cordillera Central y la región noroeste.