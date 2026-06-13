Vaguada provocará aguaceros este sábado en varias provincias del país

El clima en RD estará dominado este sábado por aguaceros dispersos desde las primeras horas del día, producto de una vaguada. ( DIARIO LIBRE )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este sábado que una vaguada sobre el territorio nacional continuará generando nublados acompañados de aguaceros dispersos desde las primeras horas del día, especialmente en localidades de la porción oriental del país.

La institución indicó que estas condiciones podrían presentarse en las provincias La Altagracia, La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, y en algunos sectores del Gran Santo Domingo.

No obstante, el organismo meteorológico destacó que estas precipitaciones serán de menor intensidad que las registradas durante las últimas 24 horas.

Para la tarde, el Indomet también prevé que se produzcan aguaceros aislados y tronadas hasta las primeras horas de la noche en Hato Mayor, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Santiago Rodríguez, Santiago e Independencia.

Provincias bajo alerta

Ante la ocurrencia de lluvias, el Centro Nacional de Pronósticos del Indomet mantiene bajo aviso meteorológico a las provincias Hato Mayor y el Seibo.

Sin embargo, fueron descontinuadas las alertas meteorológicas para Santiago Rodríguez, el Gran Santo Domingo, Elías Piña, San Cristóbal, Santiago, Dajabón, San Juan, La Altagracia, Puerto Plata y Valverde.

Polvo del Sahara y altas temperaturas

El Instituto Dominicano de Meteorología también informó que continúa la incidencia de ligeras concentraciones de polvo del Sahara, lo que reduce la calidad del aire e influyen en la salud.

Asimismo, señaló que este fenómeno favorece a que la sensación térmica se sienta más elevada, por lo que se recomienda tomar suficientes líquidos (preferiblemente agua), vestir ropa ligera de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol desde las 11:00 a. m. a 4:00 p. m.

Con respecto a las temperaturas, señaló que las mínimas oscilarán entre 23 °C y 25°C, mientras que las máximas se situarán sobre los 31 °C y 33 °C.