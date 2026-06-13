El COE amplía alerta verde en tres provincias por posibles crecidas de ríos e inundaciones urbanas

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió este viernes el nivel de alerta verde en tres provincias del país ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas provocadas por chubascos aislados y tronadas en horas de la tarde. ( ARCHIVO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este sábado la ampliación del nivel de alerta verde en varias provincias del país, ante la posibilidad de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, producto de las condiciones atmosféricas previstas para las próximas horas.

La medida se adopta tras el boletín emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el cual establece que durante la tarde y hasta las primeras horas de la noche se producirán chubascos aislados acompañados de tronadas distanciadas, como resultado de los efectos locales asociados al calentamiento diurno y orográfico.

Estas condiciones impactarán principalmente localidades del noreste y la Cordillera Central, incluyendo Hato Mayor, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Santiago Rodríguez y Dajabón.

Provincias bajo alerta verde

El COE informó que se amplía el nivel de alerta verde para las provincias de Dajabón, Elías Piña y Santiago Rodríguez, sumando un total de tres demarcaciones bajo vigilancia preventiva.

Asimismo, el organismo descontinuó el nivel de alerta verde para las provincias de Hato Mayor y El Seibo, al disminuir el riesgo en esas zonas.

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El COE recordó que la alerta verde se emite cuando las condiciones meteorológicas permiten prever la posible ocurrencia de un evento peligroso, el cual puede ser parcial o total, por lo que se mantiene la vigilancia constante.

Recomendaciones a la población

El Centro de Operaciones de Emergencias exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil, incluyendo la Defensa Civil, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Bomberos.

Asimismo, recomendó especial precaución a las personas que residen en zonas de alto riesgo, próximas a ríos, arroyos y cañadas, ante posibles crecidas repentinas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/lluvias-intensas-en-puerto-plata-causan-danos-en-altamira-a7761132.jpeg Foto de archivo de un día lluvioso.

La institución también instó a la población a evitar cruzar cuerpos de agua con alto volumen y a abstenerse de utilizar balnearios en las provincias bajo alerta.

En cuanto a las condiciones marítimas, el COE informó que en la costa caribeña se recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar adentrarse mar afuera debido al viento y al oleaje anormal. En la costa atlántica, las condiciones permanecen sin restricciones.

El organismo reiteró a la ciudadanía la importancia de mantenerse informada a través de los canales oficiales y recordó que ante cualquier emergencia pueden comunicarse al 809-472-0909, al sistema 9-1-1 o al *462 de la OGTIC.

a través de los y recordó que ante cualquier emergencia pueden comunicarse al 809-472-0909, al sistema 9-1-1 o al *462 de la OGTIC. El COE continúa monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas en coordinación con el INDOMET y demás instituciones del sistema de gestión de riesgos del país.