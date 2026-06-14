Pronostican temperaturas de hasta 33 °C este domingo

Una mujer se protege del intenso sol cubriéndose con un periódico mientras camina por las calles de la ciudad. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para la mañana de este domingo se espera un ambiente mayormente soleado, caluroso y con pocas precipitaciones en gran parte del país, debido a la baja humedad presente en la atmósfera.

Según el informe meteorológico, durante las horas matutinas solo podrían registrarse algunos chubascos aislados en zonas cercanas a la costa Caribeña.

Para la tarde, el organismo prevé lluvias pasajeras sobre áreas de la Cordillera Central y la región suroeste, especialmente en las provincias San Cristóbal, Elías Piña, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón, Barahona y Pedernales.

Persisten las temperaturas calurosas

El Indomet indicó que continúan presentes ligeras concentraciones de polvo del Sahara, situación que puede generar un cielo algo brumoso, disminuir la calidad del aire y aumentar la sensación térmica.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse hidratada, utilizar ropa ligera de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23 y 25 °C, mientras que las máximas estarán entre 31 y 33 °C.

Recomendaciones en la costa

El Indomet recomendó a los operadores de pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución cerca de la costa Caribeña, especialmente al sur y suroeste de Pedernales, y evitar aventurarse mar adentro debido al oleaje y al viento.

Zona de baja presión sin peligro para el país

El organismo también informó sobre una amplia zona de baja presión localizada al oeste del Golfo de México, la cual mantiene una probabilidad de desarrollo ciclónico de 0 % durante las próximas 48 horas.

De acuerdo con el informe, este sistema no representa ningún peligro para la República Dominicana.

Pronóstico para el lunes y martes

Para este lunes, se esperan algunos chubascos sobre gran parte del litoral costero caribeño durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Posteriormente, los efectos asociados al paso de una onda tropical y la incidencia de una vaguada favorecerán incrementos nubosos durante la tarde, acompañados de chubascos dispersos, posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento en localidades del sureste, la Cordillera Central, el suroeste y la zona fronteriza.

Para el martes, el Indomet prevé que se podrían registrar chubascos débiles y pasajeros durante la madrugada en localidades del litoral caribeño, especialmente en La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Barahona y Pedernales.

Durante la tarde del martes se esperan algunos chubascos aislados, posibles tronadas y ráfagas de viento ocasionales sobre provincias de la Cordillera Central y la línea noroeste, incluyendo San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde y Monte Cristi.