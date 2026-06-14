Polvo del Sahara continúa presente, pero con concentraciones débiles esta semana en el país

Fotografía de archivo del Distrito Nacional bajo un cielo grisáceo y opaco, producto de la presencia de polvo del Sahara en la atmósfera.

La concentración del polvo del Sahara sobre el país se mantiene en niveles bajos y con tendencia a fluctuar durante la semana entrante, de acuerdo con el predictor meteorológico Jesús Beltré, del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

"El polvo apenas empieza. Ese polvo estará presente durante la temporada ciclónica. Actualmente tenemos una baja concentración y va a continuar así durante esta semana que inicia", explicó Beltré a Diario Libre.

El especialista indicó que el polvo sahariano llega de forma intermitente, transportado por los vientos alisios y asociado también a la actividad de ondas tropicales. Aunque su presencia se mantiene leve, advirtió que contribuye a que las temperaturas se sientan más elevadas y a que el cielo luzca opaco.

"Van a ser concentraciones bajas, no tan fuertes como en días pasados. Son capas que llegan y se van", precisó.

Beltré dijo que este fenómeno suele repetirse durante toda la temporada ciclónica, aunque con variaciones constantes: días con mayor presencia y otros prácticamente sin polvo.

Vaguada con poca incidencia

En cuanto a las condiciones atmosféricas, el predictor señaló que actualmente existe una vaguada ubicada sobre Cuba, pero con poca incidencia directa sobre la República Dominicana.

"Tenemos una vaguada, pero no está incidiendo directamente sobre el país. Solo algunos chubascos hacia la zona noroeste, como en los lugares montañosos de Elías Piña y San Juan", explicó.

Agregó que los aguaceros registrados en la tarde de hoy también estuvieron asociados al calentamiento diurno y factores locales.

Onda tropical generará chubascos

Beltré informó además que una onda tropical pasará al sur del país a partir de este lunes, lo que provocará algunos chubascos aislados, principalmente en horas de la madrugada.

"Esa onda va a dejar su mayor actividad en aguas del mar Caribe. En Santo Domingo y zonas costeras podrían registrarse chubascos matutinos", indicó.

Sin embargo, aclaró que el sistema no tendrá una incidencia relevante directa sobre el territorio nacional.

"Seguirá haciendo mucho calor"

El meteorólogo también advirtió que las temperaturas continuarán elevadas durante los próximos días, por lo que recomendó a la población mantenerse hidratada y utilizar ropa ligera.

"Las temperaturas van a continuar bastante elevadas. Seguirá haciendo mucho calor",advirtió.

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