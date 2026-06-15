Descontinúan alerta verde en Dajabón, Elías Piña y Santiago Rodríguez

La decisión fue adoptada luego de que el organismo meteorológico informara que actualmente se observan algunos desarrollos nubosos que generan chubascos aislados sobre el litoral costero caribeño. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) descontinuó este lunes el nivel de alerta verde que mantenía para las provincias Dajabón, Elías Piña y Santiago Rodríguez, tras la disminución de las lluvias reportada por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

La decisión fue adoptada luego de que el organismo meteorológico informara que actualmente se observan algunos desarrollos nubosos que generan chubascos aislados sobre el litoral costero caribeño y la región noreste, asociados al paso de una onda tropical al sur del país, cuya mayor actividad se mantiene sobre aguas del mar Caribe, así como a la leve incidencia de una débil vaguada.

Según el boletín meteorológico, durante la tarde podrían registrarse aguaceros aislados acompañados de posibles tronadas en localidades del noreste, noroeste y la Cordillera Central. No obstante, el resto del territorio nacional permanecerá bajo condiciones de ambiente caluroso y con escasas precipitaciones.

En virtud de estas condiciones y conforme a lo establecido en el artículo 2, capítulo 1, de la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, el COE dispuso la descontinuación de la alerta verde que había sido emitida ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas en las provincias afectadas.

Navegación marítima

Respecto a las condiciones marítimas, el Indomet recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución cerca del perímetro costero de la costa caribeña y de un tramo de la costa Atlántica en La Altagracia, comprendido entre Cabo San Rafael y Punta Puerto Escondido.

La recomendación obedece a la presencia de viento y olas anormales, por lo que se aconseja no aventurarse mar adentro en esas zonas.

Mientras tanto, el resto de la costa atlántica permanece sin restricciones, de acuerdo con el informe emitido por las autoridades.

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