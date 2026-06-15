Vaguada y onda tropical generarán lluvias en varias provincias este lunes

Tres personas caminan bajo la lluvia en una calle del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que el paso de una onda tropical localizada al sur del país, junto con la leve incidencia de una vaguada, estará influyendo en las condiciones del tiempo, generando un breve aumento de la humedad atmosférica.

De acuerdo con el informe meteorológico, esta combinación favorecerá desde la mañana la ocurrencia de chubascos dispersos en localidades de la zona costera caribeña, incluyendo el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y otras provincias cercanas, como resultado del incremento temporal de la humedad.

Para la tarde, se esperan aguaceros aislados acompañados de posibles tronadas distanciadas, especialmente en zonas de Monte Plata, Duarte, el sur de Santiago, el norte de San Juan, Santiago Rodríguez y provincias aledañas.

El resto del territorio nacional permanecerá con un ambiente mayormente caluroso y con bajas probabilidades de precipitaciones.

Persiste el calor y el polvo del Sahara

El Indomet comunicó que las temperaturas continuarán calurosas debido a ligeras concentraciones de polvo del Sahara, lo que podría generar un cielo con aspecto grisáceo, reducir la calidad del aire y aumentar la sensación térmica.

Ante esto, el organismo recomendó a la población a mantenerse bien hidratada, usar ropa ligera de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas se situarán entre 31 °C y 33 °C.

Zona de baja presión sin peligro para el país

El Indomet también informó sobre una amplia zona de baja presión localizada al oeste del Golfo de México, la cual presenta una probabilidad muy baja (0 %) de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas. Por su ubicación y trayectoria, el sistema no representa peligro para la República Dominicana.

Pronóstico para los próximos días

Para la madrugada y la mañana del martes, el organismo prevé que podrían registrarse chubascos aislados en la costa caribeña, incluyendo el Gran Santo Domingo, debido al arrastre del viento del este. El resto del país se mantendrá con calor y nubosidad aislada.

En la tarde, el calentamiento diurno y la interacción del viento con la orografía favorecerán incrementos nubosos con aguaceros locales, posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento en sectores del sureste, la Cordillera Central y el noroeste, especialmente en Monte Plata, el sur de Santiago, Santiago Rodríguez y Dajabón.

Para el miércoles, una circulación anticiclónica y la presencia de polvo del Sahara limitarán los efectos de una vaguada en niveles altos de la troposfera y de una onda tropical cuya mayor actividad se mantendrá al sur, en el mar Caribe. Aun así, en horas de la tarde podrían producirse aguaceros dispersos por efectos locales en zonas de la Cordillera Central y la región fronteriza.