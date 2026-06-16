Cielo soleado y temperaturas calurosas dominarán el clima este martes

Una mujer se resguarda del sol en una acera mientras se seca el sudor. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para la mañana de este martes predominará en el país un cielo soleado con nubes dispersas.

A pesar de este pronóstico, las condiciones atmosféricas estarán dominadas por la incidencia de una vaguada en niveles altos de la troposfera que genera una inestabilidad marginal. Sin embargo, los niveles de humedad continúan siendo escasos para favorecer la producción de precipitaciones y actividad de tormentas eléctricas.

Durante la tarde, el organismo prevé que se mantendrá el patrón de cielo soleado y buen tiempo. No obstante, el cielo adquirirá un aspecto grisáceo u opaco debido al ingreso de una ligera capa de polvo del Sahara sobre la masa de aire que incide en el territorio nacional.

Temperaturas calurosas

El organismo meteorológico señaló que las temperaturas continuarán calurosas debido al ligero incremento de partículas de polvo del Sahara y a la incidencia del viento del sureste, por lo que aumentará la sensación térmica durante las horas de la tarde.

Ante estas condiciones, recomendó a la población ingerir suficiente agua, utilizar ropa ligera de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. En caso de exponerse a los rayos solares, aconsejó el uso de protector solar.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas estarán entre 31 °C y 33 °C.

Zona de baja presión

Indomet informó sobre una amplia zona de baja presión ubicada al oeste del Golfo de México, la cual presenta una probabilidad media de un 60 % de desarrollo ciclónico tropical durante las próximas 48 horas.

No obstante, debido a su ubicación y trayectoria proyectada, este sistema no representa peligro para la República Dominicana.

Pronóstico para miércoles y jueves

Para el miércoles, durante las horas de la mañana se espera un ligero incremento de la nubosidad acompañado de algunos chubascos pasajeros de escasa importancia sobre localidades del litoral caribeño, incluyendo La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís y sectores aislados de Santo Domingo y San Cristóbal.

En horas de la tarde predominará un cielo despejado con aspecto grisáceo en gran parte del país. Aunque no se prevén lluvias significativas, podrían registrarse chubascos ampliamente aislados en algunas localidades de Monte Plata, La Vega y Santiago.

Para el jueves, la influencia de una circulación anticiclónica y la presencia de polvo sahariano limitarán los efectos de una vaguada en niveles altos y de una onda tropical cuya mayor actividad permanecerá al sur, sobre el mar Caribe.

Pese a esto, el Indomet pronosticó para la tarde algunos aguaceros dispersos asociados a efectos locales, principalmente sobre provincias de la Cordillera Central y la zona fronteriza.