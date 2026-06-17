Abinader convocará al Consejo de Gobierno ante la temporada ciclónica y los efectos de El Niño

El presidente Luis Abinader junto a la directora del Indomet, Gloria Ceballos y el director del COE, Juan Manuel Méndez en lanzamiento del Plan Nacional de Contingencia para la Temporada Ciclónica 2026 ( DANIA ACEVEDO )

El presidente Luis Abinader anunció este miércoles que, para la próxima semana, convocará al Consejo de Gobierno y sostendrá encuentros con las alcaldías para planificar las acciones que tomarán las autoridades ante la temporada ciclónica, que este año coincide con la incidencia del fenómeno El Niño, vinculado a temperaturas más altas y posibles sequías.

El gobernante ofreció la información durante el lanzamiento del Plan Nacional de Contingencia para la Temporada Ciclónica 2026, realizado en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

"Más allá de las tormentas y los huracanes, también tenemos que prepararnos para el fenómeno de El Niño. Estamos viviendo, según los expertos, tiempos extremos. Hace un mes teníamos granizadas y ahora tenemos un calor intenso. Eso se refleja en el clima y por eso debemos tener una mayor preparación y planificación", sostuvo el mandatario.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/whatsapp-image-2026-06-17-at-123740-pm-1-d7b49857.jpeg Autoridades durante lanzamiento. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/whatsapp-image-2026-06-17-at-23635-pm-89a57401.jpeg Juan Manuel Méndez presenta Plan de Contigencia para la Temporada Ciclónica. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/whatsapp-image-2026-06-17-at-14955-pm-3b9d21d5.jpeg Simulacro en el COE (FUENTE EXTERNA) ‹ >

"Menos ciclones no significa menos riesgo"

La titular del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recordó que las proyecciones para la temporada de huracanes de este año apuntan a una actividad por debajo de lo normal, con la posible formación de 13 tormentas, en lugar de 14.

Agregó que, aunque El Niño suele aumentar los vientos en altura sobre el Atlántico tropical, lo que dificulta la formación y el fortalecimiento de algunos ciclones, eso no significa que el país esté libre de amenazas.

"Basta con que un solo ciclón impacte nuestro territorio para generar daños significativos. Menos ciclones no significa menos riesgo", indicó.

Ceballos sostuvo que este año es necesario que el país se prepare para dos desafíos simultáneos: la posibilidad de fenómenos tropicales y las condiciones de sequía asociadas a El Niño.

"Mientras hablamos de la temporada ciclónica, también debemos tomar en cuenta otro fenómeno que puede afectar a gran parte del Caribe: la sequía. El Niño favorece condiciones más secas y temperaturas más elevadas, lo que puede impactar la disponibilidad de agua, la agricultura y aumentar el riesgo de incendios forestales", indicó la directora de Indomet.

Niveles de las presas

Consultado sobre el estado actual de las presas ante los posibles efectos de El Niño en la disponibilidad de agua, el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba, sostuvo que los embalses "están en niveles muy buenos. Estamos hablando de aproximadamente un 73 % de almacenamiento".

El funcionario recordó que las lluvias registradas en abril permitieron que la capacidad de las presas alcanzara el 90 %. "Nosotros estamos optimizando el agua. Tenemos agua para la producción agrícola y para el suministro de la población", indicó Caba, quien resaltó que «las principales presas tienen grandes volúmenes de agua».

Citó los casos de las presas de Valdesia, con un 96 %; Monción, con un 98 %; y Hatillo, con un 99 %.

¿En qué consiste el Plan Nacional de Contingencia?

El titular del COE, Juan Manuel Méndez, explicó que el plan contempla una primera fase de orientación a la población sobre las medidas que deben adoptarse antes, durante y después de un ciclón tropical.

Además, incluye la organización de la respuesta institucional a través de las diferentes mesas de trabajo del COE, entre ellas:

Salud

Infraestructura

Albergues

Servicios básicos

Logística y apoyo operativo

Tras la presentación del plan, el presidente Abinader encabezó un ejercicio nacional de simulación orientado a evaluar la efectividad del Plan de Contingencia.

El COE informó que durante la simulación se recreó el impacto hipotético de un fenómeno atmosférico de gran intensidad sobre distintas regiones del país, lo que permitió evaluar los protocolos de comunicación, la coordinación interinstitucional, la movilización de recursos y los procedimientos de respuesta contemplados en el Plan de Contingencia.