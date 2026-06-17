Pronostican un cielo soleado y mucho calor para este miércoles

Una mujer se seca el sudor mientras se resguarda del sol en la acera. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Para la mañana de este miércoles se espera un cielo mayormente soleado en gran parte del país, debido a la incidencia de un sistema de alta presión que estará limitando la formación de nubosidad y la ocurrencia de precipitaciones.

Así lo informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) en su informe del tiempo, en el que se prevé que el paso de una débil onda tropical, junto a los efectos locales del calentamiento diurno, generen chubascos aislados en horas de la mañana sobre localidades del litoral caribeño.

Durante el transcurso de la tarde, se producirán chubascos con posibles tronadas hacia la porción sur del Cibao, el noreste y la Cordillera Central.

Altas temperaturas

Las temperaturas continuarán calurosas, propias de la época del año, y además influenciadas por la presencia de partículas de polvo del Sahara, lo que incrementará la sensación térmica durante el día.

Por esta razón, las autoridades recomiendan a la población mantenerse bien hidratada, utilizar ropa ligera de colores claros y evitar la exposición prolongada a la radiación solar, especialmente entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. También se aconseja el uso de protector solar para quienes realicen actividades al aire libre.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23 °C y 25 °C, y máximas entre 31 °C y 33 °C.

Información ciclónica

El organismo señaló que el Potencial Ciclón Tropical No. 1 se localiza a unos 55 kilómetros al sureste de Port O´Connor, Texas, con vientos máximos sostenidos de 45 km/h y desplazamiento hacia el noreste a unos 9 km/h. Por su ubicación y trayectoria, no representa peligro para la República Dominicana.

Pronóstico para los próximos días

Para el jueves, el Indomet indicó que una circulación anticiclónica continuará limitando las lluvias sobre el territorio nacional. Sin embargo, la presencia de una vaguada en niveles medios de la troposfera y los efectos locales favorecerán incrementos nubosos al final de la tarde y durante la noche, con aguaceros dispersos y ocasionales tronadas sobre la Cordillera Central, la zona fronteriza y las regiones noreste y este del país.

Para el viernes, una nueva onda tropical incrementará el contenido de humedad desde horas de la madrugada. Ante esto, el indomet pronosticó lluvias dispersas con posibles tronadas y ráfagas de viento sobre la costa caribeña, la llanura oriental y el noreste. Durante la tarde y entrada la noche, se esperan aguaceros locales con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en localidades del noroeste, la Cordillera Central, el valle del Cibao y la zona fronteriza.