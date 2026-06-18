Pronostican temperaturas de hasta 33 °C para este jueves

Dos personas se hidratan para mitigar los efectos del calor. ( FUENTE EXTERNA )

Las temperaturas continuarán calurosas este jueves debido a la época del año y a la presencia de partículas de polvo del Sahara, las cuales favorecerán una sensación térmica más elevada durante el día, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas estarán entre 31 °C y 33 °C.

Ante estas condiciones, el organismo recomendó a la población mantenerse bien hidratada, utilizar ropa ligera de colores claros y evitar la exposición prolongada a la radiación solar, especialmente entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Asimismo, aconsejó el uso de protector solar para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto a las condiciones atmosféricas, el Indomet indicó que seguirán caracterizadas por la escasa ocurrencia de precipitaciones en gran parte del país, debido al bajo contenido de humedad y la incidencia de un sistema anticiclónico .

No obstante, la influencia del viento predominante del este provocará incrementos nubosos ocasionales desde las primeras horas de la mañana, generando chubascos pasajeros y aislados en provincias como La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, el Gran Santo Domingo, Peravia, San Cristóbal, Barahona y Pedernales.

Para la tarde, los efectos locales asociados al calentamiento diurno y la orografía, combinados con la incidencia de una débil vaguada en los niveles medios de la troposfera, favorecerán la ocurrencia de aguaceros aislados en la región sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Se debilita tormenta tropical

En cuanto a las condiciones ciclónicas, el Indomet indicó que la tormenta tropical Arthur se debilitó la noche del miércoles y degeneró en un área de baja presión ubicada a unos 55 kilómetros al nor-noreste de Galveston, Texas.

Se esperan chubascos para el viernes

En su informe del tiempo, el Indomet comunicó que desde la madrugada del viernes y durante la mañana se registrarán chubascos dispersos a moderados, acompañados de posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento, principalmente sobre la costa caribeña y las regiones noreste y sureste.

Las provincias con mayor probabilidad a que ocurran las lluvias son La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Hato Mayor, El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, Peravia, San Cristóbal, Barahona y Pedernales, debido al paso de una onda tropical que aportará humedad al área de pronóstico.

Durante la tarde, el organismo prevé que las precipitaciones se extiendan hacia las localidades de la Cordillera Central, la porción noroeste y la zona fronteriza, presentándose como aguaceros locales con posibles tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento, condiciones que disminuirán al anochecer.

Ambiente más estable para el sábado

Para el sábado, el organismo prevé un ambiente generalmente estable en el país por la entrada de una masa de aire con menor contenido de humedad y un incremento del polvo del Sahara.

Estas condiciones favorecerán un panorama mayormente soleado y con escasas precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, no se descartan algunos chubascos aislados durante la tarde en localidades de la Cordillera Central y el noroeste, especialmente en Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña y San Juan.