Pronostican lluvias y temperaturas calurosas este viernes

Tres personas caminan bajo la lluvia en una calle del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este viernes que un sistema de alta presión sobre el Atlántico mantiene limitada la humedad en la masa de aire que incide sobre el país. No obstante, el viento del este continúa transportando campos nubosos acompañados de chubascos aislados y pasajeros hacia las provincias El Seibo, Hato Mayor, Samaná y María Trinidad Sánchez, desde las primeras horas del día.

Para la tarde, el organismo meteorológico prevé un aumento de la nubosidad debido a la cercanía de una onda tropical localizada sobre Puerto Rico, situación que podría generar lluvias aisladas y algunas tronadas en sectores de Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña y Dajabón.

Persisten las temperaturas calurosas

El Indomet indicó que las temperaturas continuarán calurosas debido a la época del año y a la presencia de polvo del Sahara.

Ante esta situación, recomendó a la población ingerir suficiente agua, utilizar ropa ligera y de colores claros, y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas estarán entre 31 °C y 33 °C.

Lluvias para el fin de semana

Para este sábado, se prevén algunos chubascos durante la mañana en Barahona, Pedernales, San Cristóbal, Samaná, María Trinidad Sánchez y El Gran Santo Domingo, asociados a la nubosidad transportada por el viento.

Durante la tarde y las primeras horas de la noche, podrían registrarse lluvias acompañadas de tronadas en zonas de la cordillera Central y la frontera, por los efectos del ciclo diurno.

Para el domingo, el acercamiento de otra onda tropical y la incidencia de una vaguada en altura propiciarán incrementos nubosos acompañados de aguaceros dispersos y tronadas. Se esperan aguaceros dispersos y tronadas, principalmente en provincias del sureste, la cordillera Central y la zona fronteriza.