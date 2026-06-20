Persistirán las altas temperaturas y la presencia de polvo del Sahara este sábado

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas se situarán entre 31 °C y 33 °C. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Las condiciones meteorológicas sobre el territorio nacional continuarán marcadas este sábado por temperaturas calurosas, un cielo mayormente despejado y una limitada actividad de lluvias debido a la incidencia de un sistema de alta presión que mantiene escaso el contenido de humedad en gran parte del país.

De acuerdo con el informe meteorológico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), durante la mañana solo se prevén chubascos ampliamente aislados en provincias del este como La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís y El Seibo.

En horas de la tarde podrían registrarse algunos aguaceros locales y tronadas aisladas sobre localidades de San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña y Dajabón.

Las autoridades también advirtieron que las temperaturas seguirán siendo elevadas por la época del año y la presencia de partículas de polvo del Sahara en la atmósfera.

Ante estas condiciones, recomiendan a la población mantenerse hidratada, utilizar ropa ligera y de colores claros, así como evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas se situarán entre 31 °C y 33 °C.

Onda tropical aumentará las lluvias el domingo

Para este domingo, los pronósticos indican la aproximación de una onda tropical que aportará humedad e inestabilidad suficientes para generar incrementos nubosos después del mediodía.

Como resultado, se esperan aguaceros dispersos, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento sobre provincias como La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa, Monte Plata, Barahona y el Gran Santo Domingo.

En el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo también se prevén aumentos de la nubosidad durante la tarde y la noche, acompañados de aguaceros dispersos y tronadas aisladas.

Mejorarán las condiciones el lunes

Para el lunes, la onda tropical se habrá alejado del país, favoreciendo un retorno a condiciones de cielo mayormente despejado y nubes dispersas en gran parte del territorio.

No obstante, la humedad remanente tras el paso del fenómeno podría provocar algunos chubascos y tronadas aisladas durante la tarde y las primeras horas de la noche en sectores del noreste, la cordillera Central y el valle del Cibao.