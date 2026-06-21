Onda tropical provocará aguaceros y tormentas eléctricas en varias provincias este domingo

Las precipitaciones que provocarán la onda tropical afectarán principalmente localidades el litoral caribeño. ( FUENTE EXTERNA )

Una onda tropical que se desplaza sobre el territorio nacional provocará aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde de este domingo en varias provincias del país, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El organismo explicó que las precipitaciones se concentrarán principalmente sobre el Gran Santo Domingo, La Altagracia, El Seibo, La Romana, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez, así como en otras localidades cercanas.

Durante las primeras horas del día predominará un cielo grisáceo y de aspecto opaco debido a la presencia de partículas de polvo del Sahara, fenómeno que también contribuye a mantener las temperaturas elevadas.

Recomendaciones y advertencias del Indomet

Indomet recordó que este 21 de junio inicia oficialmente el verano en el hemisferio norte, fecha que coincide con el día más largo y la noche más corta del año.

La entidad indicó que las temperaturas seguirán siendo calurosas en gran parte del territorio nacional debido a la época del año y a la incidencia del polvo del Sahara, por lo que recomendó a la población mantenerse hidratada, utilizar ropa ligera de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Asimismo, exhortó a los ciudadanos a mantenerse atentos a los boletines meteorológicos y a las actualizaciones emitidas a través de sus canales oficiales.