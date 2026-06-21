×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
onda tropical República Dominicana
onda tropical República Dominicana

Onda tropical provocará aguaceros y tormentas eléctricas en varias provincias este domingo

Se recomienda a la población mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol debido a las altas temperaturas

    Expandir imagen
    Onda tropical provocará aguaceros y tormentas eléctricas en varias provincias este domingo
    Las precipitaciones que provocarán la onda tropical afectarán principalmente localidades el litoral caribeño. (FUENTE EXTERNA)

    Una onda tropical que se desplaza sobre el territorio nacional provocará aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde de este domingo en varias provincias del país, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

    El organismo explicó que las precipitaciones se concentrarán principalmente sobre el Gran Santo Domingo, La Altagracia, El Seibo, La Romana, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez, así como en otras localidades cercanas.

    Durante las primeras horas del día predominará un cielo grisáceo y de aspecto opaco debido a la presencia de partículas de polvo del Sahara, fenómeno que también contribuye a mantener las temperaturas elevadas.

    RELACIONADAS

    Recomendaciones y advertencias del Indomet

    • Indomet recordó que este 21 de junio inicia oficialmente el verano en el hemisferio norte, fecha que coincide con el día más largo y la noche más corta del año.

    La entidad indicó que las temperaturas seguirán siendo calurosas en gran parte del territorio nacional debido a la época del año y a la incidencia del polvo  del Sahara, por lo que recomendó a la población mantenerse hidratada, utilizar ropa ligera de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

    Asimismo, exhortó a los ciudadanos a mantenerse atentos a los boletines meteorológicos y a las actualizaciones emitidas a través de sus canales oficiales.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.