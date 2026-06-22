El COE emite restricciones marítimas en las costas caribeña y atlántica por oleaje peligroso

El Instituto Dominicano de Meteorología indica que las condiciones marítimas se están deteriorando progresivamente en las costas del país. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este lunes sobre restricciones marítimas por el deterioro del oleaje en las costas dominicanas.

Indica que, de acuerdo con el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las condiciones marítimas se están deteriorando progresivamente en ambas costas del país. El Indomet informa sobre un sistema de alta presión sobre las aguas del océano Atlántico y una onda tropical al este de las Antillas Menores, en el Caribe.

Recomendaciones para la navegación

En la costa caribeña, el COE recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto debido a vientos y olas anormales.

Mientras que, en la costa atlántica, llama a navegar con precaución cerca del perímetro costero, y a evitar internarse mar adentro, a fin de reducir riesgos ante las condiciones adversas del mar.

El COE informa sobre deterioro del oleaje en costas dominicanas. De acuerdo al informe del INDOMET, el cual establece que las condiciones marítimas se están deteriorando progresivamente en ambas costas del país. pic.twitter.com/vMrLq5LH3J — COE (@COE_RD) June 22, 2026