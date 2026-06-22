El COE emite restricciones marítimas en las costas caribeña y atlántica por oleaje peligroso
El organismo recomienda a las embarcaciones pequeñas, medianas y frágiles permanecer en puerto en la porción suroeste de la costa caribeña
La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este lunes sobre restricciones marítimas por el deterioro del oleaje en las costas dominicanas.
Indica que, de acuerdo con el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las condiciones marítimas se están deteriorando progresivamente en ambas costas del país. El Indomet informa sobre un sistema de alta presión sobre las aguas del océano Atlántico y una onda tropical al este de las Antillas Menores, en el Caribe.
El COE mantiene restricciones marítimas por fuertes vientos y oleaje anormal
El COE modifica restricciones marítimas en la costa caribeña por oleaje fuerte
Recomendaciones para la navegación
En la costa caribeña, el COE recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto debido a vientos y olas anormales.
Mientras que, en la costa atlántica, llama a navegar con precaución cerca del perímetro costero, y a evitar internarse mar adentro, a fin de reducir riesgos ante las condiciones adversas del mar.