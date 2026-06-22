Temperaturas calurosas y lluvias marcarán el clima este lunes

Un motorista transporta a su pasajero que se resguarda de la lluvia con una sombrilla mientras transitan por la avenida Buenaventura Freites, en el Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

Las condiciones meteorológicas en el territorio nacional estarán influenciadas por una onda tropical ubicada sobre Haití, la cual generará incrementos nubosos acompañados de aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento en varias provincias del país.

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las provincias donde podrían registrarse las precipitaciones son San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega, Espaillat, Puerto Plata y el Gran Santo Domingo.

El organismo indicó que las lluvias disminuirán gradualmente durante la media mañana, a medida que la onda tropical continúe alejándose del territorio nacional.

Sin embargo, durante la tarde, la humedad dejada por el fenómeno favorecerá la ocurrencia de algunos aguaceros y tronadas aisladas hasta las primeras horas de la noche, principalmente en localidades del noreste, la Cordillera Central y el Valle del Cibao.

Polvo del Sahara y temperaturas calurosas

El organismo informó que las temperaturas continuarán calurosas debido a la época del año y a la presencia de partículas de polvo del Sahara en la atmósfera.

Ante esta situación, recomienda a la población mantenerse hidratada, utilizar ropa ligera y de colores claros, así como evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas se situarán entre los 31 °C y 33 °C.

Alta presión limitará la humedad el martes

Para este martes, un sistema de alta presión limitará el contenido de humedad en la masa de aire que cubre el país, por lo que predominará un ambiente mayormente soleado y caluroso en gran parte del territorio nacional.

No obstante, los efectos locales podrían provocar aguaceros aislados y posibles tronadas en sectores del sureste y la Cordillera Central durante la tarde y las primeras horas de la noche.

Para el miércoles, el Indomet prevé la incidencia de una nueva onda tropical, la cual favorecerá algunos chubascos durante la mañana sobre localidades del noreste. Durante la tarde, se esperan aguaceros dispersos y posibles tronadas en poblados del sureste, noreste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.