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Clima en RD
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Pronostican chubascos dispersos y temperaturas calurosas para este martes

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas estarán entre 31 °C y 33 °C

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    Pronostican chubascos dispersos y temperaturas calurosas para este martes
    Vehículos transitan por una calle del Gran Santo Domingo en un día de lluvia. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este martes se esperan algunos chubascos dispersos durante la mañana en puntos cercanos a la costa Caribeña, así como en zonas del centro y nordeste del país, debido al arrastre del viento del este.

    Durante la tarde, podrían registrarse lluvias aisladas en provincias del este, sureste y áreas de la Cordillera Central, incluyendo La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Monseñor Nouel, San Juan y Elías Piña.

    Para la noche, el organismo prevé que las lluvias podrían extenderse hacia zonas montañosas de las provincias Azua, San Juan y Elías Piña.

    Persistirá el ambiente caluroso

    En su informe del tiempo, el Indomet señaló que las temperaturas continuarán calurosas debido a la época del año y a la presencia de polvo del Sahara.

    Ante estas condiciones, recomiendan a la población mantenerse bien hidratada, utilizar ropa ligera y de colores claros, y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

    Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas estarán entre 31 °C y 33 °C.

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    Onda tropical se acercará al país

    Para mañana miércoles, una onda tropical estará acercándose al territorio nacional, favoreciendo algunos chubascos dispersos desde la madrugada en localidades del este, sureste, noreste e incluso en el Gran Santo Domingo.

    En horas de la tarde y la noche, las lluvias seguirán siendo escasas en gran parte del país. Sin embargo, podrían ocurrir algunos chubascos locales y ráfagas de viento en sectores de la Cordillera Central y la  llanura Oriental, afectando a Monte Plata, Sánchez Ramírez, Santiago sur, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabon entre otras.

    Para el jueves, la onda tropical provocará lluvias dispersas desde la madrugada y durante las primeras horas de la mañana sobre distintos sectores del litoral Caribeño.

    No obstante, durante la tarde se esperan algunos chubascos locales dispersos y ráfagas de viento en zonas del sureste, nordeste y la Cordillera Central.

    Posteriormente, las precipitaciones comenzarán a disminuir debido a la llegada de una masa de aire más seca acompañada de polvo del Sahara. Esta situación favorecerá un ambiente más estable, con menos lluvias, cielo de aspecto grisáceo y temperaturas calurosas.

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