Oleaje anormal obliga a emitir restricciones para embarcaciones en ambas costas del país

Dos pescadores en la costa durante un oleaje anormal. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este martes sobre las restricciones para la navegación marítima debido al deterioro progresivo de las condiciones del mar en ambas costas del país.

En la costa Caribeña, las autoridades recomendaron a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas, especialmente en la porción suroeste, permanecer en puerto debido a las condiciones adversas del mar.

En el resto de esta costa, se permite la navegación, aunque con la debida precaución y sin alejarse del perímetro costero ni aventurarse mar adentro.

En la costa Atlántica, específicamente en la bahía de Manzanillo, provincia Montecristi, se exhortó a los operadores de embarcaciones frágiles y pequeñas a permanecer en puerto por la incidencia de oleaje anormal generado por los vientos.

Para el resto de la costa Caribeña se permite la navegación con precaución, evitando alejarse del perímetro costero y navegar mar adentro. En tanto, para el resto de la costa Atlántica no se han establecido restricciones, aunque se recomienda mantener las medidas de seguridad habituales.

Llaman a mantenerse informados

La medida se produjo luego de que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advirtiera en un boletín emitido a la 1:45 de la tarde sobre el deterioro de las condiciones marítimas por la presencia de vientos y oleaje anormal.

A través de una nota de prensa, el COE explicó que decidió modificar las restricciones marítimas con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar la seguridad de pescadores, operadores de embarcaciones y demás usuarios del mar.

La institución llamó a la población vinculada a las actividades marítimas a mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas y a acatar las disposiciones oficiales.