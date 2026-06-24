¿Siente más calor de lo normal? La sensación térmica ha alcanzado hasta los 41 grados

Mujeres se protegen del sol con una toalla en un día de altas temperaturas y sensación térmica elevada ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

En los últimos días, el calor se ha convertido en uno de los temas más comentados entre los dominicanos. Basta con salir a la calle durante unos minutos para sentir sus efectos: el sudor aparece más rápido de lo habitual, las noches están menos frescas y expresiones de "¡Qué calor tengo!" se repiten en las conversaciones, lugares de trabajos y en los hogares.

Aunque las temperaturas máximas han oscilado entre los 31°C y 33°C en gran parte del país, la sensación térmica ha alcanzado entre los 40 y 41, generando un ambiente más cálido.

El meteorólogo Henry Agramonte, del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), explicó que esta situación está relacionada con varios factores que coinciden en la época del año, entre ellos el inicio del verano el pasado domingo, la presencia de polvo del Sahara, los vientos cálidos del este-sureste y los altos niveles de humedad.

El especialista indicó que estos elementos provocan que el cuerpo humano perciba una temperatura más elevada que la registrada por los termómetros, especialmente en provincias del noroeste y suroeste como Montecristi, Bahoruco, Barahona, Azua, Neiba y Jimaní, donde el calor suele sentirse con mayor intensidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/24/img1749jpg-2-ff8898e0.jpeg El cielo luce opaco debido a la concentración de partículas de polvo del Sahara que inciden sobre el territorio nacional. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Lo que marcan los termómetros y lo que siente el cuerpo

Agramonte explicó que la temperatura y la sensación térmica no es lo mismo. La temperatura corresponde al valor que registra un termómetro, la sensación térmica refleja cómo percibe realmente el cuerpo humano las condiciones del ambiente.

Factores como la radiación solar, la humedad, el poco desarrollo de nubes y el calor acumulado en las ciudades por los vehículos, edificaciones y actividades industriales pueden provocar que una temperatura de 34°C se sienta mucho más elevada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/24/whatsapp-image-2026-06-24-at-155746-8c5eec13.jpeg A la izquierda, una mujer se seca el sudor provocado por las altas temperaturas y otra se protege del sol con una sombrilla (derecha). (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Un calor que podría prolongarse

De acuerdo con Agramonte, las condiciones que favorecen las altas temperaturas podrían mantenerse durante los próximos meses. El meteorólogo explicó que actualmente incide un episodio del fenómeno El Niño en el océano Pacífico, el cual contribuye a un mayor calentamiento en las aguas del Atlántico y el ambiente en la región.

A esto se suma la frecuente llegada de polvo del Sahara y la persistencia de condiciones anticiclónicas, que limitan la formación de nubes y reducen la ocurrencia de lluvias.

"Vamos a durar muchos días con temperaturas cálidas", afirmó.

Ante las condiciones, exhortó a la población a ingerir suficiente líquido, utilizar ropa ligera y de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Temperaturas elevadas Las temperaturas máximas registradas el pasado 23 de junio reflejan las condiciones calurosas que han predominado en el territorio nacional. Jimaní alcanzó 37.5 °C, Sabaneta 37.1°C, Santiago Rodríguez 37.0°C, Boca de Mao 36.9°C, Pontón Abajo (en La Vega) 36.4°C, Dajabón 36.2°C, Arroyo Loro (en San Juan) 36.0°C, Aeropuerto de Las Américas 35.9 °C, aeropuerto La Isabela 35.5 °C.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/24/mapa-maxima-2026x06x-23-a-scaled-e4f8048a.png https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/24/mapa-maxima-2026x06x-23-a-scaled-e4f8048a.png Mapa de las temperaturas registradas el 23 de junio. (FUENTE EXTERNA)

Calor extremo en Europa

Las altas temperaturas no solo registran en República Dominicana. En Europa, una intensa ola de calor afecta a millones de personas en 24 países y podría prolongarse durante las próximas semanas, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Francia registró ayer martes, el día más caluroso de su historia para un mes de junio con 29.3 grados, mientras que en algunas zonas de España se esperan temperaturas de hasta 44°C. Además, amplias zonas de Suiza permanecen bajo alerta roja por el máximo nivel de calor.

Ante este panorama, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que las olas de calor representan una de las principales amenazas de salud derivadas por el cambio climático. El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que estos eventos están relacionados con alrededor de 500,000 muertes al año a nivel global.

Señaló que los grupos más vulnerables son los adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, niños, mujeres embarazadas y trabajadores expuestos a altas temperaturas durante sus jornadas laborales.

El representante de la OMS también alertó sobre los riesgos que pueden enfrentar las personas que participan en grandes eventos al aire libre durante episodios de calor extremo, y recordó la colaboración del organismo con la FIFA y los países anfitriones del Mundial de Fútbol —Estados Unidos, México y Canadá— en la campaña "Beat the Heat", que busca promover medidas de prevención, como la hidratación y el acceso a agua potable

Leer más La ola de calor afecta a 24 países de Europa y continuará durante las próximas dos semanas